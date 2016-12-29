“Gripten korunmak için kalabalık yerlerden uzak durun”

Son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı hastalıklarıyla ilgili olarak Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Recep Pehlivan açıklamada bulundu.

Grip ve soğuk algınlığında artış nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları, soğuk havaya göre giyimlerine dikkat etmeleri, beslenmelerini düzenli yapmaları ve sıvı ihtiyaçlarını mutlaka karşılamaları gerektiğini vurgulayan Pehlivan, ayrıca bu hastalıkların kalabalık yerlerde hasta insanlardan çok çabuk bulaşabileceğini vurgulayarak,"Kış mevsimi nedeniyle artan grip, soğuk algınlığı hastalıklarından korunmak istiyorsanız, kalabalık yerlere gerek olmadıkça girmeyin. Gereksiz yere ilaç yazdırmaya, aile sağlığı merkezlerini gereksiz meşgul etmeye gelirseniz, grip ve soğuk algınlığı hastalarıyla aynı ortamda bulunmak zorunda kalır, hastalanırsınız. Gerek olmadıkça aile sağlığı merkezlerine gelmeyin, toplumda hastalıkların yayılmasına sebep olmayın" dedi.

Ayşegül KALAYCI