  • BIST 77.854
  • Altın 130,101
  • Dolar 3,5323
  • Euro 3,6909
  • Kocaeli 0 °C

“Gripten korunmak için kalabalık yerlerden uzak durun”

»
“Gripten korunmak için kalabalık yerlerden uzak durun”
Son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı hastalıklarıyla ilgili olarak Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Recep Pehlivan açıklamada bulundu.

Grip ve soğuk algınlığında artış nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları, soğuk havaya göre giyimlerine dikkat etmeleri, beslenmelerini düzenli yapmaları ve sıvı ihtiyaçlarını mutlaka karşılamaları gerektiğini vurgulayan Pehlivan, ayrıca bu hastalıkların kalabalık yerlerde hasta insanlardan çok çabuk bulaşabileceğini vurgulayarak,"Kış mevsimi nedeniyle artan grip, soğuk algınlığı hastalıklarından korunmak istiyorsanız, kalabalık yerlere gerek olmadıkça girmeyin. Gereksiz yere ilaç yazdırmaya, aile sağlığı merkezlerini gereksiz meşgul etmeye gelirseniz, grip ve soğuk algınlığı hastalarıyla aynı ortamda bulunmak zorunda kalır, hastalanırsınız. Gerek olmadıkça aile sağlığı merkezlerine gelmeyin, toplumda hastalıkların yayılmasına sebep olmayın" dedi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 189 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Devlet, Nisan ayında hasta kabulüne başlayacak27 Aralık 2016 Salı 16:23
  • Orta yaşlarında mutlu olanlar daha uzun yaşıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 22:52
  • Kızılay'dan kan bağışı çağrısı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:44
  • Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor25 Aralık 2016 Pazar 23:28
  • Uzmanlardan yoğurtta hijyen uyarısı25 Aralık 2016 Pazar 22:45
  • 'Günde en az 2 kivi tüketilmeli'25 Aralık 2016 Pazar 20:23
  • Kadınlar kalp krizi geçirdiklerinin farkına varmıyor25 Aralık 2016 Pazar 19:03
  • Bakan Işık'tan Değirmendere'ye hastane müjdesi24 Aralık 2016 Cumartesi 13:00
  • İşlenmiş et astım riskini artırıyor23 Aralık 2016 Cuma 23:23
  • Gebelere 'buz' uyarısı23 Aralık 2016 Cuma 23:00
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yılın olayı çok, yılın adamı yok
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti