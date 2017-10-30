Grup 41 ailesi buluştu

Geçtiğimiz aylarda Rıfat Enes Özdemir, Erdal Kırdudu, Ferhat Kır, Gökhan Kurhan, Mustafa Kaya, Osman Efe öncülüğünde Grup 41 ailesi adı altında Kocaeli’de yaşayan gençler, internet ortamında kurdukları İnstagram ve Facebook sayfalarından haberleşerek her hafta Çarşamba günü bir araya geliyorlar.

Grup öncüsü Rıfat Enes Özdemir, ‘’Mihenk taşlarını dostluk ve kardeşlikten oluşturan araçlar sadece bahane diyen Grup 41 ailesi olarak arkadaşlarımızla bir araya gelip güzel etkinliklere imza atıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ

