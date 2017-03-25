Grup İmera konseri

İsmini Karadeniz coğrafyasına miras kalan Rumcadan alan, “Gün” anlamına gelen İmera sevilen eserlerini saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayacak konserde seslendirecek. Grup İmera konserinin biletleri 45 TL’den satılıyor.
İsmini Karadeniz coğrafyasına miras kalan Rumcadan alan, “Gün” anlamına gelen İmera sevilen eserlerini saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayacak konserde seslendirecek. Grup İmera konserinin biletleri 45 TL’den satılıyor.
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