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Grup kuraları çekiliyor

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Grup kuraları çekiliyor
İlimizin profesyonel takımlarının yer aldığı 2 ve 3.Lig’de 2017-18 sezonu grup kuraları yarın çekilecek.

Riva Tesisleri’ndeki kura çekiminin saati 15.00 olarak belirlendi. Önce 2.Lig, ardından 3.Lig grupları belirlenecek. Kura çekimine Kocaelispor’u temsilen yönetici Çağrı Alparslan ile kulüp müdürü İlker Uzel katılacak.

ÖNCE 2.LİG, SONRA 3.LİG

İlimizi 2.Lig’de temsil eden Kocaeli Birlikspor ile 3.Lig’de mücadele verecek Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca G.B’nin yeni sezondaki grupları yarın belli olacak. Tff’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleşecek olan kura çekim saati 15.00 olarak belirlendi. Önce 2.Lig kuraları çekilecek. 36 takım Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 18’erli iki gruba ayrılacak. Yükselme ve düşme statüsünde her hangi bir değişiklik yok. 2.Lig’in hemen ardından üç takımla temsil edileceğimiz 3.Lig grup kuraları çekilecek. 54 takımın 18’erli üç gruba ayrılacağı bu ligde Kocaeli takımlarından ikisinin aynı gruba düşmesi söz konusu. Kocaelispor geçen sezon 19 takımlı çok zorlu bir gruba düşmüş ancak çok iyi bir performans ortaya koyarak 2.Lig’in kapısından dönmüştü.

FİKSTÜR ÇEKİMİ DAHA SONRA

Yeşil-Siyahlı kulüp adına yönetici Çağrı Alparslan ile kulüp müdürü İller Uzel kura çekimine katılacak. Yeni sezon yüksek bütçeli kadro kuran 7-8 takım var.  Aynı zamanda 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği yönetiminde olan Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin de kura çekiminde olacak. Darıca G.B Başkanı Mustafa Öztürk’ün de kura çekimine katılımı bekleniyor. 3.Lig’de yükselme statüsünde her hangi bir değişiklik yok. Düşme statüsünde ise geçen sezondan farklı olarak 19 takımlı grup olmadığı için son üç sırada yer alanlar küme düşecek. 2 ve 3.Lig’in fikstür çekiminin bir hafta, 10 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Her iki ligin start tarihi daha önce 26-27 Ağustos olarak açıklanmıştı.

2017-18 sezonu 3.Lig takımları:

2.Lig’den düşenler:

Anadolu Üsküdar

Tepecik

Ofspor

1461 Trabzon

Aydınspor 1923

Erciyes

    Devam edenler:

KOCAELISOR 
Ankara Demirspor
Tekirdağspor 
 Çorum Belediyespor
 Gölcükspor
 Kızılcabölükspor
 Van BBSK
 24 Erzincanspor
Bayburt Grup Özel İdare
 Kozan Belediyespor
Erzin Belediyespor
 Cizrespor
 Karacabey Birlikspor
 

Darıca Gençlerbirliği
 Diyarbekirspor
 Bayrampaşa
 Elazız Belediyespor
 Düzyurtspor
 Tarsus İdman Yurdu
 Ankara Adliyespor
 Muğlaspor
 Orhangazispor
 Sultanbeyli Belediyespor
 Bergama Belediyespor
12 Bingölspor
 Payasspor
Erba

Manisa BB

Çatalca

 Düzcespor
Halide Edip Adıvar
 Kırıkhanspor
 Kemerspor 2003
 Yomraspor
 Tire 1922
Batman Petrolspor
 Yeşil Bursa
 Dardanelspor
 Pazarspor
 
Yeni çıkanlar:

 Utaş Uşakspor
 Güzel Orduspor
 Velimeşespor 
 Erokspor
 Yeni Altındağ Belediyespor
 Karaköprü Belediyespor 
 Osmaniyespor Fk
Turgrutlu

Arsin

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