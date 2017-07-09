Grup kuraları çekiliyor

Riva Tesisleri’ndeki kura çekiminin saati 15.00 olarak belirlendi. Önce 2.Lig, ardından 3.Lig grupları belirlenecek. Kura çekimine Kocaelispor’u temsilen yönetici Çağrı Alparslan ile kulüp müdürü İlker Uzel katılacak.
ÖNCE 2.LİG, SONRA 3.LİG
İlimizi 2.Lig’de temsil eden Kocaeli Birlikspor ile 3.Lig’de mücadele verecek Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca G.B’nin yeni sezondaki grupları yarın belli olacak. Tff’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleşecek olan kura çekim saati 15.00 olarak belirlendi. Önce 2.Lig kuraları çekilecek. 36 takım Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 18’erli iki gruba ayrılacak. Yükselme ve düşme statüsünde her hangi bir değişiklik yok. 2.Lig’in hemen ardından üç takımla temsil edileceğimiz 3.Lig grup kuraları çekilecek. 54 takımın 18’erli üç gruba ayrılacağı bu ligde Kocaeli takımlarından ikisinin aynı gruba düşmesi söz konusu. Kocaelispor geçen sezon 19 takımlı çok zorlu bir gruba düşmüş ancak çok iyi bir performans ortaya koyarak 2.Lig’in kapısından dönmüştü.
FİKSTÜR ÇEKİMİ DAHA SONRA
Yeşil-Siyahlı kulüp adına yönetici Çağrı Alparslan ile kulüp müdürü İller Uzel kura çekimine katılacak. Yeni sezon yüksek bütçeli kadro kuran 7-8 takım var. Aynı zamanda 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği yönetiminde olan Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin de kura çekiminde olacak. Darıca G.B Başkanı Mustafa Öztürk’ün de kura çekimine katılımı bekleniyor. 3.Lig’de yükselme statüsünde her hangi bir değişiklik yok. Düşme statüsünde ise geçen sezondan farklı olarak 19 takımlı grup olmadığı için son üç sırada yer alanlar küme düşecek. 2 ve 3.Lig’in fikstür çekiminin bir hafta, 10 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Her iki ligin start tarihi daha önce 26-27 Ağustos olarak açıklanmıştı.
2017-18 sezonu 3.Lig takımları:
2.Lig’den düşenler:
Anadolu Üsküdar
Tepecik
Ofspor
1461 Trabzon
Aydınspor 1923
Erciyes
Devam edenler:
KOCAELISOR
Ankara Demirspor
Tekirdağspor
Çorum Belediyespor
Gölcükspor
Kızılcabölükspor
Van BBSK
24 Erzincanspor
Bayburt Grup Özel İdare
Kozan Belediyespor
Erzin Belediyespor
Cizrespor
Karacabey Birlikspor
Darıca Gençlerbirliği
Diyarbekirspor
Bayrampaşa
Elazız Belediyespor
Düzyurtspor
Tarsus İdman Yurdu
Ankara Adliyespor
Muğlaspor
Orhangazispor
Sultanbeyli Belediyespor
Bergama Belediyespor
12 Bingölspor
Payasspor
Erba
Manisa BB
Çatalca
Düzcespor
Halide Edip Adıvar
Kırıkhanspor
Kemerspor 2003
Yomraspor
Tire 1922
Batman Petrolspor
Yeşil Bursa
Dardanelspor
Pazarspor
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