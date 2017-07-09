Grup kuraları çekiliyor

İlimizin profesyonel takımlarının yer aldığı 2 ve 3.Lig’de 2017-18 sezonu grup kuraları yarın çekilecek.

Riva Tesisleri’ndeki kura çekiminin saati 15.00 olarak belirlendi. Önce 2.Lig, ardından 3.Lig grupları belirlenecek. Kura çekimine Kocaelispor’u temsilen yönetici Çağrı Alparslan ile kulüp müdürü İlker Uzel katılacak.

ÖNCE 2.LİG, SONRA 3.LİG

İlimizi 2.Lig’de temsil eden Kocaeli Birlikspor ile 3.Lig’de mücadele verecek Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca G.B’nin yeni sezondaki grupları yarın belli olacak. Tff’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleşecek olan kura çekim saati 15.00 olarak belirlendi. Önce 2.Lig kuraları çekilecek. 36 takım Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 18’erli iki gruba ayrılacak. Yükselme ve düşme statüsünde her hangi bir değişiklik yok. 2.Lig’in hemen ardından üç takımla temsil edileceğimiz 3.Lig grup kuraları çekilecek. 54 takımın 18’erli üç gruba ayrılacağı bu ligde Kocaeli takımlarından ikisinin aynı gruba düşmesi söz konusu. Kocaelispor geçen sezon 19 takımlı çok zorlu bir gruba düşmüş ancak çok iyi bir performans ortaya koyarak 2.Lig’in kapısından dönmüştü.

FİKSTÜR ÇEKİMİ DAHA SONRA

Yeşil-Siyahlı kulüp adına yönetici Çağrı Alparslan ile kulüp müdürü İller Uzel kura çekimine katılacak. Yeni sezon yüksek bütçeli kadro kuran 7-8 takım var. Aynı zamanda 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği yönetiminde olan Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin de kura çekiminde olacak. Darıca G.B Başkanı Mustafa Öztürk’ün de kura çekimine katılımı bekleniyor. 3.Lig’de yükselme statüsünde her hangi bir değişiklik yok. Düşme statüsünde ise geçen sezondan farklı olarak 19 takımlı grup olmadığı için son üç sırada yer alanlar küme düşecek. 2 ve 3.Lig’in fikstür çekiminin bir hafta, 10 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Her iki ligin start tarihi daha önce 26-27 Ağustos olarak açıklanmıştı.

2017-18 sezonu 3.Lig takımları:

2.Lig’den düşenler:

Anadolu Üsküdar

Tepecik

Ofspor

1461 Trabzon

Aydınspor 1923

Erciyes

Devam edenler:

KOCAELISOR

Ankara Demirspor

Tekirdağspor

Çorum Belediyespor

Gölcükspor

Kızılcabölükspor

Van BBSK

24 Erzincanspor

Bayburt Grup Özel İdare

Kozan Belediyespor

Erzin Belediyespor

Cizrespor

Karacabey Birlikspor



Darıca Gençlerbirliği

Diyarbekirspor

Bayrampaşa

Elazız Belediyespor

Düzyurtspor

Tarsus İdman Yurdu

Ankara Adliyespor

Muğlaspor

Orhangazispor

Sultanbeyli Belediyespor

Bergama Belediyespor

12 Bingölspor

Payasspor

Erba

Manisa BB

Çatalca

Düzcespor

Halide Edip Adıvar

Kırıkhanspor

Kemerspor 2003

Yomraspor

Tire 1922

Batman Petrolspor

Yeşil Bursa

Dardanelspor

Pazarspor



Yeni çıkanlar:

Utaş Uşakspor

Güzel Orduspor

Velimeşespor

Erokspor

Yeni Altındağ Belediyespor

Karaköprü Belediyespor

Osmaniyespor Fk

Turgrutlu

Arsin