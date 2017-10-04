Grup, rakipler buysa, hedef ligde kalmak olamaz

Hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. İkisi önemli golcü, biri banko, üçü sağlam alternatif tam 6 futbolcunun ayrılışının ardından bu sezona dair koyulacak gerçekçi hedef kümede kalmak olurdu. Nitekim, Başkan Bahri Yavuz da öyle yaptı. Olmaz öyle şey, Kocaelispor gibi bir markanın 3.Lig’de böyle hedefi mi olur, Başkan ne yapmak istiyor diye tepki koyanlar oldu ama kamuoyunun genelinde verilen mesaj doğru algılandı ve kabul gördü. Başkan Yavuz’u hedef kümede kalmak noktasına götüren sadece kadronun zayıflaması değil, 3 sezondur şampiyonluk baskısıyla yıpranan futbolcuları ve kadroya alınan gençleri beklentiyi düşürerek rahatlatmaktı. Yoksa, Başkan Yavuz da biliyordu geriye kalan kadronun bu ligde iş yapabileceğini.

İLK 6 HAFTANIN GÖSTERDİĞİ

Ligde altı hafta geçti. Baktığımızda kaçırdıklarımızın üçte biri gol olsa, son dakika golleriyle kaybedilen puanlarımız olmasa, bugün grubun zirvesindeydik. Gerçi henüz zirve mücadelesi veren takımların önemli bir bölümüyle oynamadık ancak yine de ilk 6 hafta bize herkesin herkesi yenebildiği, öne çıkan takımın bulunmadığı bir grupta olduğumuzu gösterdi. Bunun için de dünkü yazımda son vuruş sorununu çözebilirsek şampiyonluk yarışında söz sahibi oluruz dedim. Kesinlikle iddialı bir söylem değildi bu, hepimizin gördüğü bir gerçekti. Çıkın sokağa çime sorarsanız bizim takım bu grupta şampiyonluğa oynar diyecektir. Tabi, bize böylesi iddialı konuşmaya iten grup, yani rakiplerdi.

GEÇEN SEZONDAN ÇOK ZAYIF

Bu sezonki grubun bu kadar zayıf olacağını sanıyorum hiç birimiz öngöremezdi. Başkanı, hepimizi yanıltan bu oldu. Sancaktepe, Altay, Ankara Demir’in gücüne yaklaşan bir takım yok grupta. Ciddi bütçeli kadro kurdu, açık ara favori denilen Çorum Belediye 10 puan kazanmış, 8 kaybetmiş. Gözüken o ki, bu şekilde gidecek. Bu durumda bizim geçen sezona göre ciddi güç kaybı yaşayan takım, grubun zayıflamasıyla birlikte zirve adaylarından biri konumuna geliyor. Evet sezon başı ligde kalma doğru bir hedefti ama bugün geldiğimiz noktada, gözüken tabloda aynı yerde duramayız. Başkan Bahri Yavuz’un çıkıp hedefle ilgili yeni bir şeyler söylemesi gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir grupta bizim takımın hedefi ligde kalmak olmaz, olamaz.

Yaşasın dürüstçe oynayanlar

1.Amatör Küme geçtiğimiz hafta start aldı. İlk hafta Gebze’de Metin Oktay Stadı’nda oynanan Kirazpınar-Bekirderespor maçında yaşanan Fair-Play olayıyla ilgili haberi gazetemizde okumuşsunuzdur. Kısaca özetlersem. Maç 2-1 Kirazpınar’ın üstünlüğüyle devam ediyor. Son dakikalara doğru Bekirdere atağında top Kirazpınarlı futbolcudan çıksa da hakem yanlış görüyor ve korner yerine aut veriyor. Kirazpınarspor’un kaptanı, deneyimli isim Üstün Arslan hakeme topun kendisinden çıktığını söylüyor ve hakem kararını değiştirip korner atışı yapılmasını istiyor. Olacak ya, kornerden gelen topta Bekirderespor 2-2’yi buluyor ve maç böyle bitiyor.

YAŞASIN İYİLİK, YAŞASIN DOĞRULUK

Sevgili Üstün kardeşimi dürüst oyun adına sergilediği davranış için yürekten kutluyorum. Sakın kaçan iki puanının kendisi yüzünden olduğunu düşünmesin, üzülmesin. Doğruları söylemek inancımızın gereğidir. Aksine o pozisyonda topun kendisinden çıktığını bile bile, sesini çıkartmasa yanlış yapmış olur, bir anlamda emek hırsızlığı yapmış olurdu. Maç kaybedilecek, şampiyonluk gidecek diye doğruları söylemezsek, haksız kazançla gelen ileride mutlaka gider. İyiler sonunda mutlaka kazanır. İlahi adalet yerini bulur. Kötülerin cirit attığı, kazanmak için her yol mubahtır zihniyetinin hakim olduğu günümüzde, Üstün Arslan kardeşim yaşasın iyilik, yaşasın doğruluk diye haykırmış, kocaman bir alkışı hak etmiştir.

CENTİLMENLİK TEŞVİK EDİLMELİ

Yıllardır yazarım, öneri getiririm; çirkinlikleri nasıl kınıyorsak, güzellikleri alkışlamalı, ödüllendirmeliyiz. Sahalardaki olumsuzlukları, olumlu hale getirmenin bir yolu da budur diyorum. Bi ara ASKF en centilmen kulüplere para ödülü verdi. Çok yerinde bir uygulamaydı. Ama devam etmedi. Zaman zaman bazı centilmenlik davranışlarının plaketle ödüllendirildiğini de gördük. Ancak bunlar yeterli değil. Üstün Arslan ve onun gibiler için mutlaka özel törenler yapılması ve ödüllendirilmeli. Bu konuda ilk adımı yine ben atıyorum. Üstün kardeşimle başlayarak, bu sezon Fair-Play davranışlarına gereken hassasiyeti göstereceğiz. Mutlaka en geniş şekilde haberlerini yapacağız. Bunun dışında geçmişte birçok projede birlikte olduğumuz Samuray Spor Mağazaları ile birlikte Fair-Play ödül töreni yapacağız.

İLK TÖREN CUMA GÜNÜ

İlk Fair Play- ödül töreni Cuma günü Samuray Spor Mağazalarının Çarşı Yapı’daki merkezinde gerçekleşecek. Önemli spor adamlarının katılacağı törenle Üstün Arslan özel olarak hazırlanan ve evinin en güzel köşesinde saklayacağı plaketini alacak. Tören saatinin 18.00 olduğunu da belirteyim. Bundan sonra sezon boyunca tüm Fair-Play davranışları için aynı töreni düzenleyeceğimizi de özellikle belirtiyorum. İnanıyorum bu projemiz amatör kümede centilmenliği özendirecek, herkes Fair-Play ödülünü almak için birbirleriyle yarışacak. Bu projemizin spor kamuoyunca büyük takdir göreceğine de inanıyorum. Üstün kardeşimi bir kez daha kutluyor, dürüst oyun adına üzerine düşeni yapan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Avluburunspor amatör ligi istiyor

Avluburun, Kartepe ilçenin şirin köylerinden biri. 80’li yıllardan bilirim köyde futbola büyük bir merak vardır. O yıllarda takım kurup Maşukiye’deki Kartepe Kupası’na gelirlerdi. Son derece mütevazı kadrolarıyla centilmenliği elden bırakmadan turnuvada boy gösterirler, bundan büyük mutluluk duyarlardı.

Avluburunlu gençler uzun yıllar sonra iki yıldır Arslanbey’de düzenlenen Kartepe Kupası’na da katılıyorlar. Bu yıl çeyrek finale kadar geldiler. Avluburunlu gençlerin asıl arzusu, federe olup amatör liglerde mücadele edebilmek. Takım kaptanı Tolga Ay, “Bunun için belli bir bütçeye ihtiyaç var. Ancak biz köyde bu rakamı toparlayamayız. İşadamlarından destek bekliyoruz. Eğer böyle bir imkanı bize sağlarlarsa çok sevineceğiz” diyor.

Başta ASKF konuyla ilgilenecektir diye düşünüyorum. Kartepe Belediyesi de kayıtsız kalmaz. İnanıyorum Avluburunlu gençlerin sesine kulak verilir, bu şirin köyün futbol takımı en kısa süreçte federe olup amatör liglerdeki yerini alır.