GSM operatörleri ücretsiz Wi-Fi hizmetini genişletiyor

BTK, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla GSM operatörlerinin sağladığı ücretsiz Wi-Fi hizmet noktalarının sayısını artırdığı belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla GSM operatörlerinin sağladığı ücretsiz Wi-Fi hizmet noktalarının sayısını artırdığı belirtildi.

BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, GSM operatörlerinin Türkiye genelinde BTK tarafından belirlenen noktalarda mobil istasyonlar vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti verildiği ifade edildi.

Türkiye genelinde söz konusu ücretsiz hizmet kapsamında toplamda 128 mobil istasyon ve 347 access point'e ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, Turkcell'in 46 mobil istasyon ve 198 access point, Türk Telekom'un 42 mobil istasyon ve 109 access point, Vodafone'nun ise 40 mobil istasyon ve 40 access point ile vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağladığı bildirildi.