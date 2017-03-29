  • BIST 89.270
  • Altın 146,921
  • Dolar 3,6543
  • Euro 3,9297
  • Kocaeli 4 °C

GSS'de yeni dönem

»
GSS'de yeni dönem
1 Nisan’da gelir testi zorunluluğu kalkıyor, aylık prim 53.33 liraya düşüyor.

1 Nisan'da başlayacak yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı, bir işyerinde çalışanlar ile emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden zaten yararlanıyor. Bu kişiler için herhangi bir değişiklik olmayacak. 1 Nisan'da başlayacak yeni düzenleme ise çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayanları ilgilendiriyor.

Bugüne kadar uygulama nasıldı?

Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan kişiler, 2012 yılında uygulamaya giren GSS kapsamında, gelir testi yaptırıyor, gelirlerine göre sağlık sigortası için aylık prim ödüyor ve bu sayede hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyordu.

Bu haber toplam 399 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOTO’da KOSGEB kredileri konuşuldu29 Mart 2017 Çarşamba 08:58
  • 81 il için ihale tamamlandı!28 Mart 2017 Salı 19:22
  • Büyükşehir'de anlaşma tamam28 Mart 2017 Salı 12:46
  • Karaosmanoğlu, ​​​​​​​“Kaliteli ve verimli üretimi teşvik ediyoruz”28 Mart 2017 Salı 11:25
  • Sanal gerçeklik ihalesi yapıldı28 Mart 2017 Salı 10:03
  • Dolar kritik eşiği aştı28 Mart 2017 Salı 09:51
  • Elektriğe zam yapılacak mı? Yetkililer açıkladı28 Mart 2017 Salı 09:29
  • Ayhan Zeytinoğlu: Sanayici üretim artışına henüz ısınamadı27 Mart 2017 Pazartesi 21:03
  • Sistem çöktü, Akbank'tan ilk açıklama geldi!27 Mart 2017 Pazartesi 18:03
  • Derince'de anlaşma tamam27 Mart 2017 Pazartesi 15:43
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti