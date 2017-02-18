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GTO Başkanı Çiler, TOBB heyeti ile Ürdün’e gitti

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GTO Başkanı Çiler, TOBB heyeti ile Ürdün’e gitti
Gebze Ticaret Odası(GTO) Başkanı Nail Çiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, öncülüğündeki heyet ile Ürdün Ticaret Odası’nın davetlisi olarak Ürdün'ün başkenti Amman’a gitti.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen, iki gün süren ziyaret kapsamında, heyet Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile bir araya geldi, Ürdün’ün ekonomik durumuna ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Heyet, daha sonra Ürdün Ticaret Odası Başkanı Senatör Nael Al Kabariti’nin Türk heyeti onuruna verdiği resmi kabul törenine katıldı. Buluşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu. Çiler ikili iş görüşme yapma fırsatı da buldu ve bu görüşmelerin devamını Gebze’de yapmak istediklerini dile getirdi.

 

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