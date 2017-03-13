GTÜ' de yabancı öğrenciler kültürlerini tanıttı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) de öğrenim gören yabancı öğrenciler, geleneksel kıyafetlerini, ülke müziklerini ve danslarını kültür panayırında Türk öğrencilere tanıttı.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) kampüsünde "Global Village" kültür panayırına 15 farklı ülkeden öğrenciler stantlar açıp kültürlerini tanıttı.

Danslara ve müziklere büyük ilgi gösteren Türk öğrenciler, yabancı öğrencilerin yöresel yemeklerini, geleneksel kıyafetlerini, ülke müziklerini ve danslarını yakından tanıma fırsatı buldu. Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC' ın yürüttüğü "Lift Up Your Future" projesine partnerlik eden GTÜ Sosyal Yaşam ve Medya Topluluğu tarafından organize edilen panayıra GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün' de katılarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Kültürlerini özel şovlarla tanıtan yabancı öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Görgün, panayırın açılışında GTÜ' de farklı kültürlere sahip öğrencilerin bir arada yaşamasından mutlu olduklarını söyledi.