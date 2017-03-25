GTÜ Rektörü Görgün'den “Fatih ve İnavasyon” sunumu

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV'nun ilk özel oturumunda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Görgün, 'Fatih ve İnovasyon' sunumu yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- IV’nun 2. gününde ilk özel oturum Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği özel oturumda konuşan Prof. Dr. Görgün, "Bu konferans serisini çok kıymetli buluyorum. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, ekibi ve destek veren akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tarihe yol gösterecek çalışmaların temelleri oluşturuluyor" ifadesini kullandı.

İlk kez bir tarih sempozyumunda sunum yaptığına değinen Prof. Dr. Görgün, "Fatih Sultan Mehmet, farklı dillere hakim, okumayı seven, geniş bir kütüphanesi olan, Büyük İskender’i kendisine örnek alan bir hükümdardı. Coğrafyaya da özel bir ilgisi vardı. Venedik ve Floransa ile irtibat halindeydi. Uluslararası diplomasiyi çok iyi biliyordu. Güzel sanatlara özel bir ilgisi vardı. İstanbul’un fethi; tesadüf veya bir macera asla değildi. Kökleşen bir ülkünün ve bir cihan projesi kurulması projesinin sonucuydu. Bu Peygamber Efendimizin bir hadisine de dayanıyordu. İstanbul stratejik bir öneme sahipti. Burada da Eskihisar ve Darıca Kalesi arasında çok önemli tarihi gelişmeler yaşanmıştı" bilgisini verdi.

Salonu dolduranların büyük ilgiyle takip ettiği sunumda sözlerine devam eden Prof. Dr. Görgün, "İstanbul’un fethinin hazırlıkları sırasında fethe karşı olanlar da vardı. Fatih Sultan Mehmet çok zekice hamleler yaparak, bu kişileri kendi tarafına çekmişti. Askeri kaynaklar, maddi kaynaklar ve mühimmat; fetih için çok önemliydi. Havan toplarının icat edilmesi ve tasarlanması konusunda kendisinin katkıları olmuştur. 3-4 ay gibi kısa sürede Rumeli Hisarını yaptırmıştır. 54 gün süren fetihte dünyada ilk kez kullanılan Şahi topları ve kendi tasarladığı yürüyen kuleler kullanılmıştır. 21-22 Nisan gecelerinde 70 gemiyi karadan yürüterek askeri dehasını bir kez daha göstermiştir. Fethin ardından kayzer ünvanını da almıştır. Fetih sonrası İstanbul’un nüfusu önemli oranda artmıştır. Osmanlıyı imparatorluk yapan devlet adamı, 2 imparatorluk, 14 devlet, 200’den fazla şehri fetheden büyük bir komutan, kendi kaftanlarının çizimini yapan bir tasarımcı, günümüze ışık tutan bir dehadır" açıklamasını yaptı.

Çanakkale Savaşı’nda da en önemli müdafaa noktalarından birisi olan Kilitbahir Kalesi’nin de Fatih tarafında yaptırıldığını aktaran Prof. Dr. Görgün, "Kilitbahir Kalesi ise dünyada ilk kez üçgen şeklinde yapılmış kaledir. Fatih’in yaptırdığı hiçbir eser birbirinin tekrarı veya taklidi değildir, mutlaka yenilikçi bir yaklaşım vardır. 1462 yılında yapılan Kilitbahir Kalesi’nin Çanakkale Savaşı’ndan büyük önemi olmuştur. Maddi ve manevi ilimlere hakim olan Padişah, batıdaki gibi kendi portresinin olduğu bronz bir madalyon yaptırmıştır. O dönemin önemli eserlerinden Ayasofya’da ilk Cuma namazını kılıp, camiye çevirmesinin yanı sıra çok önemli bir ilim ve bilim merkezi haline getirmiştir. Eyüp Sultan Cami’nin manevi bir yaklaşımla yapılması, bir rüya sonucunda bir eserin yapılması da ilkler arasında yer almaktadır. Rumeli Hisarı’nın da 3-4 ay gibi kısa sürede bitirilmesi büyük bir inovasyon çalışmasıdır. Burada üç kulenin başına o dönemin önemli paşalarını yerleştiriyor ve hızlıca bitirilmesini sağlıyor. Karşıdan ve yukarıdan bakıldığında Rumeli Hisarı’nda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in adı yazıyor. Fatih Sultan Mehmet’in 12 önemli paşası İstanbul’da çeşitli semtlere isimlerini vermiştir. Kanunname-i Ali Osman ile yönetimsel inovasyon yönünü de ortaya koymuştur. GTÜ olarak Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği noktadan onun girişimci ruhunu yeniden canlandırabilmek adına başlattığımız çalışmalara sizlerin de katkısını bekliyorum" sözleriyle oturumunu tamamladı.