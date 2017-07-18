  • BIST 105.846
  • Altın 140,862
  • Dolar 3,5255
  • Euro 4,0722
  • Kocaeli 23 °C

GTÜ Rektörü Görgün'den üniversite öğrenci adaylarına uyarı

»
GTÜ Rektörü Görgün'den üniversite öğrenci adaylarına uyarı
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, iyi bir puan alan öğrencilerin tercih konusunda hayatlarını doğrudan etkileyeceklerini belirterek, gerekli süre içerisinde kendileri için en iyi araştırmaları yapmaları gerektiğini söyledi. 

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanması, üniversite adayı öğrenciler için heyecanlı bir tercih dönemine girilmesine neden oldu. Hatalı tercih yapan öğrencilerin en az bir yıl kaybedeceklerini belirten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, adayların bu süre içinde kendileri için en iyi araştırmaları yapmaları gerektiğini vurguladı.

Adaylık sürecinde üniversite adayı öğrencilere kapılarını açtıklarını belirten Görgün, "Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer alan GTÜ'yü görmeleri için 26 Temmuz tarihine kadar devam eden GTÜ tanıtım günlerine, bütün üniversite öğrencileri adaylarını bekliyoruz" dedi.

Öğrencilerinin 4'üncü sınıfta işe girme oranın yüzde 35, mezuniyetten sonraki ilk altı ayda ise yüzde 89 olduğunun altını çizen Rektör Görgün, "Üniversiteyi tercih edecek öğrencilerden başarı sıralaması ilk bin içinde olanlara, bölüm farkı gözetilmeden yıl boyunca aylık 2 bin TL, ilk 5 bin içinde olanlara bin 500 TL, ilk 10 binde olan öğrencilere ise bin 250 TL burs verilecek. Ayrıca yine başarı oranları dikkate alınarak bölüm bazında öğrencilere bin TL burs yemek, ulaşım, havuz ve fitness olanaklarından yıl boyunca ücretsiz yaralanma olanağı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hızır Reis Ortaokulu'nda kayıtlar başladı14 Temmuz 2017 Cuma 12:52
  • 2017 Üniversite taban puanları ve kontenjanları (Tercih kılavuzu)12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:30
  •  Akademi Lise’ye rekor başvuru12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:56
  • Akçaray personeli 'deray' eğitimi aldı12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:46
  • Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:59
  • Uğur Temel’den tercih tüyoları12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
  • LYS sonuçları açıklandı11 Temmuz 2017 Salı 21:14
  • Binlerce öğretmen adayına müjde10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:07
  • Akademi Lise’nin yaz dönemi dersleri başladı10 Temmuz 2017 Pazartesi 19:52
  • Gebze’de stajyer öğrencilere eğitim verildi10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:17
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti