GTÜ Rektörü Görgün'den üniversite öğrenci adaylarına uyarı

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, iyi bir puan alan öğrencilerin tercih konusunda hayatlarını doğrudan etkileyeceklerini belirterek, gerekli süre içerisinde kendileri için en iyi araştırmaları yapmaları gerektiğini söyledi.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanması, üniversite adayı öğrenciler için heyecanlı bir tercih dönemine girilmesine neden oldu. Hatalı tercih yapan öğrencilerin en az bir yıl kaybedeceklerini belirten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, adayların bu süre içinde kendileri için en iyi araştırmaları yapmaları gerektiğini vurguladı.

Adaylık sürecinde üniversite adayı öğrencilere kapılarını açtıklarını belirten Görgün, "Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer alan GTÜ'yü görmeleri için 26 Temmuz tarihine kadar devam eden GTÜ tanıtım günlerine, bütün üniversite öğrencileri adaylarını bekliyoruz" dedi.

Öğrencilerinin 4'üncü sınıfta işe girme oranın yüzde 35, mezuniyetten sonraki ilk altı ayda ise yüzde 89 olduğunun altını çizen Rektör Görgün, "Üniversiteyi tercih edecek öğrencilerden başarı sıralaması ilk bin içinde olanlara, bölüm farkı gözetilmeden yıl boyunca aylık 2 bin TL, ilk 5 bin içinde olanlara bin 500 TL, ilk 10 binde olan öğrencilere ise bin 250 TL burs verilecek. Ayrıca yine başarı oranları dikkate alınarak bölüm bazında öğrencilere bin TL burs yemek, ulaşım, havuz ve fitness olanaklarından yıl boyunca ücretsiz yaralanma olanağı sağlanacak" ifadelerini kullandı.