GTÜ’de iş sağlığı ve  güvenliği konuşuldu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlükleri organizasyonuyla 'II. İş Güvenliği ve Endüstride Proses Güvenliği Sempozyumu' düzenlendi.

GTÜ Elektronik Mühendisliği Amfi 1’de düzenlenen sempozyuma ilgili üniversitelerin öğretim görevlilerinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği firmalarının da katılım gösterdiği gözlendi.

‘ÖNLEMLERİN ALINMASI ZORUNLUDUR’

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, dünden bugüne iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konularında yaşanan gelişmeleri ele alarak konunun özellikle sanayileşmeyle birlikte son derece önem kazandığını; endüstride proses güvenliği ile birlikte günümüz iş dünyasında en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Özçelik; “Cumhuriyetin ilanından sonra iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ülkemizde çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. İnsan Hakları Beyannamesi 3. maddesinde; yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkı olduğu ifade edilmiştir; ancak çalışma ortamı ve üretim koşullarının uygun olmayışı, çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit edebilmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği noktasında gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır” diyerek sempozyumun önemine dikkat çekti.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, GTÜ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra kürsüye çıkan ÜÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, ülkemizin, dünya ülkelerine kıyasla iş sağlığı ve güvenliği hususunda bulunduğu konumundan söz ederek özellikle kayıt altına alınamayan iş kazalarına dikkat çekti. Etkinliği Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Sur yetkililere teşekkür ederek başarılı bir sempozyum olmasını diledi.

