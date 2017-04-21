  • BIST 92.573
  • Altın 150,229
  • Dolar 3,6401
  • Euro 3,8957
  • Kocaeli 10 °C

GTÜ’de iş sağlığı ve  güvenliği konuşuldu

»
GTÜ’de iş sağlığı ve  güvenliği konuşuldu
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlükleri organizasyonuyla 'II. İş Güvenliği ve Endüstride Proses Güvenliği Sempozyumu' düzenlendi.

GTÜ Elektronik Mühendisliği Amfi 1’de düzenlenen sempozyuma ilgili üniversitelerin öğretim görevlilerinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği firmalarının da katılım gösterdiği gözlendi.

‘ÖNLEMLERİN ALINMASI ZORUNLUDUR’
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, dünden bugüne iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konularında yaşanan gelişmeleri ele alarak konunun özellikle sanayileşmeyle birlikte son derece önem kazandığını; endüstride proses güvenliği ile birlikte günümüz iş dünyasında en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Özçelik; “Cumhuriyetin ilanından sonra iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ülkemizde çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. İnsan Hakları Beyannamesi 3. maddesinde; yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkı olduğu ifade edilmiştir; ancak çalışma ortamı ve üretim koşullarının uygun olmayışı, çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit edebilmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği noktasında gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır” diyerek sempozyumun önemine dikkat çekti.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, GTÜ’YE TEŞEKKÜR ETTİ
Daha sonra kürsüye çıkan ÜÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, ülkemizin, dünya ülkelerine kıyasla iş sağlığı ve güvenliği hususunda bulunduğu konumundan söz ederek özellikle kayıt altına alınamayan iş kazalarına dikkat çekti. Etkinliği Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Sur yetkililere teşekkür ederek başarılı bir sempozyum olmasını diledi.
 

Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Barosu’ndan arabuluculuk eğitimine destek21 Nisan 2017 Cuma 14:01
  • D-100 kapandı trafik kilitlendi21 Nisan 2017 Cuma 13:44
  • “OSB’ler güçlendikçe Türkiye çok daha güçlü olacak”21 Nisan 2017 Cuma 13:43
  • Bu manzarada çay - simit 1 lira 21 Nisan 2017 Cuma 13:34
  • Necdet Ayaz: “15 yaşın altındaki çocuklarımızın yüzde 31’i madde bağımlısı”21 Nisan 2017 Cuma 12:51
  • "Bu vatan, bu bayrak, bu bayram sizindir"21 Nisan 2017 Cuma 12:18
  • Prof.Hatipoğlu'nun programına hava engeli21 Nisan 2017 Cuma 12:12
  • Bahar gitti kış havası geldi21 Nisan 2017 Cuma 11:57
  • 27 yıldır ilmek ilmek işliyor21 Nisan 2017 Cuma 11:56
  • Kocaeli'de kaç çocuk gelin var?21 Nisan 2017 Cuma 11:24
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti