GTÜ'nün bütçesi 111 milyon TL’ye yükseldi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 2016 akademik yılını değerlendirerek üniversite için yapılacak yeni projeler ile ilgili bilgiler verdi.

Gebze'de bulunan Gebze Teknik Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün 2016 yılını değerlendirdi. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlük makamında değerlendirmelerde bulunan Görgün, “GTÜ, 2016 yılında TIP Fakültelerinin de bulunduğu yaklaşık 190 üniversite arasında Türkiye’de 5. Sırada yer aldı” dedi.

“2016’da üniversitemize kayıt olan tüm öğrencilere burs verdik”

2016 yılını değerlendiren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, “2017 yılının hepimiz açısından sağlık mutluluk ve başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2016 yılı çok uzun bir yıldı. İçinde birçok şeyi birlikte yaşadık. Gerek GTÜ olarak gerek Türk milleti olarak birçok gelişmeyi birçok etkinliği, sürprizi hatta çok kötü günler geçirdiğimiz bir yaz dönemini hep birlikte geçirdik. 2016 yılında biz GTÜ’nün vakfını kurduk. Bu vakıf ile 2016 yılında ilk defa GTÜ’ye kayıt LYS sınavı ile giren öğrencilerimizin tümüne bir devlet üniversitesi olarak burs veren ilk üniversite olmayı başardık. Ekim ayı itibariyle aylık olarak düzenli olarak veriyoruz. Toplamda geçen hafta aldığım rakama göre 6 bin 600 öğrencisi olan bir üniversite yaklaşık bin öğrencisine burs verir oldu. Öğrencilerinin altıda birine burs veren bir üniversite konumundayız” şeklinde konuştu.



“Akademik faaliyetlerimiz birçok platformda kendini gösterdi”

Yapılan buluşlar ile ilgili bilgiler veren Görgün, “2016 yılında akademik faaliyetlerimiz birçok platformda kendini gösterdi. "Elektronik Burun" olarak yansıyan, Fizik bölümünde ki öğretim üyelerimizin insanın nefesinde saklı olan gazları analiz ederek, belirleyerek bunların içinde ki gaz oranlarından muhtemel hastalıklarını veya karşılaşabilecekleri hastalıkları tespit eden bir çalışma gerçekleştirdiler. Bununla beraber birkaç ay önce de "Işık Yayan Bitkiler" konusunda da yine Kimya Bölümü öğretim üyelerimizin ortaya çıkardıkları bir buluş söz konusuydu” ifadelerini kullandı.



“GTÜ, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 2., tıp fakülteleri dahil üniversiteler arasında 5. Oldu”

Türkiye genelinde yapılan istatistiki sıralamalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Görgün, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin her sene düzenlediği, tamamen akademik çalışmaların değerlendirildiği, hocaların yazdığı makaleler, makalelere yapılan atıflar ve yetiştirilen doktora öğrencileri baz alınarak yapılan sıralamada GTÜ ülkenin önde gelen birçok üniversitesini geride bırakarak TIP Fakültesi olmayan üniversiteler içerisinde Türkiye 2.’si oldu. Birinci ODTÜ, ikinci Gebze Teknik Üniversitesi oldu. TIP Fakültesi olan tüm üniversiteler sıralandığında toplamda yaklaşık 190 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede ise 5. Sırada yer aldı. Her sene; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteleri yaptıkları yenilikçi ve girişimci çalışmalarına göre sıralandırıyor. Teknoparkı olmayan ticarileşmiş bir şirketi olmayan bir üniversite olmamıza rağmen yine yıllardır teknoparkı olan ticari teknoloji transfer ofisleri olan üniversiteleri geride bırakarak 7. Sırada yer aldık” dedi.



“2014 yılında 77 milyon TL olan bütçemiz, 2016 yılında 111 milyon TL’ye yükseldi”

GTÜ’nün bütçesel olarak büyüme gösterdiğini belirten Görgün, “Bu sene yaklaşık 20 öğrencimize yaptıkları bitirme projeleri vesilesiyle şirket kurdurduk, onlara kurulan teknoloji transfer ofisimizde mentörlük desteği veriyoruz. Şirketleşebilme, ticarileşebilme, muhasebe gibi alanlarda mentörlük yapıyoruz. İşlerini kolaylaştırıyoruz, ofis veriyoruz, ofis desteği sağlıyoruz. 2014-2015 ve 2015-2016 yılları karşılaştırıldığında 2014 yılında 77 milyon TL olan GTÜ bütçesi 2016’yı 2017’ye devrederken 111 milyon TL olarak geçekleşti. Burada ülkedeki büyüme oranı yüzde 3, yüzde 4 olarak düşünüldüğünde yüzde 30’un üzerinde bütçesel anlamda büyüme gösteren GTÜ yaptığı tüm çalışmalarla bu bütçesinin hakkını vererek ülkemizin en iyi devlet üniversitelerinden bir tanesi olma yolundaki hedeflerine kesin ve kararlı adımları devam ederken kampüsünü uluslararası bir kampüs haline getirme açısında da çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.



“2017 yılı içerisinde kongre merkezi ve yurt projelerinin ihalesi yapılarak, üniversiteye kazandıracağız”

2017 yılında yapacakları projeler ile ilgili kısa bilgiler veren Rektör Görgün, “Gebze Teknik Üniversitesinin yatırım çalışmaları içerisinde öncelikli olarak GTÜ’ye yakışan bir kongre ve kültür merkezini inşallah önümüzde ki ay ihalesini yaparak bin kişilik büyük bir salonu, 300 kişilik orta büyüklükte bir salonu ve 160 kişilikte daha küçük bir salonu olan, sanatçı odaları, VIP odaları ve fuayesi ile birlikte hem üniversiteye hem de bölgeye hizmet edecek bir kongre ve kültür merkezini inşallah 2017 yılı içerisinde tamamlayacağız. 2017 yılı içerisinde üniversitemiz içerisinde tamamlanmasını hedeflediğimiz bir başka projemiz ise öğrenci yurtları projesi. Allah kısmet ederse bir aylık süre içerisinde kampüsümüzün içerisinde bin 100 kişilik kız ve bin yüz kişilik erkek olmak üzere 2 bin 200 kişilik bir yurdun yapım ihalesine de başlanacak. 2017 yılının hakikaten 2016 yılından daha başarılı bir yıl olacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.