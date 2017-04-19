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Gübretaş işçisi kararlı: Kabul etmiyoruz

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Gübretaş işçisi kararlı: Kabul etmiyoruz
Petrol İş Şube Başkanı Salih Akduman Gübretaş işvereninin toplu sözleşme görüşmelerinde verdiği yüzde 2 iş değerlendirmesi ve yıllık yüzde 6 zammı fabrikada işçilerle birlikte protesto etti.

Petrol İş Şube Başkanı Salih Akduman açıklamasında şunları söyledi:

“Gübretaş isçisi için 3 yıldır is değerlendirmesi ile ilgili baskı uyguluyoruz. Arkadaşımızın içinde olduğu bir çalışma yapıldı. İşveren içinde maliyet olduğunu anlamış nereden sıvışacağını şaşırıyorlar. Yüzde 2 uygulama yapacaklarmış. Yüzde ikilik payı 20 ve 50 kuruş olarak dağıtacaklar.  Allah için 1 TL’ye gelenler var. Kimler dedik belli değil. 6 grup çalışmışız. 4 grup olması lazımmış. Kelime oyunuyla is değerlendirmesi yaptık diyorlar. İş değerlendirmesi diye bizimle alay mı ediyorsunuz? dedik. Bizim derenin taşıyla bizim kuşunu avlamaya çalışıyorlar. Bu ücretleri birbirine soktunuz dedik. Yapılan işin ücreti olması lazım. Kıdem nüansları ile farklılaşması lazım. Kendimizi kotu hissettik. Yüzde 6’yı ben kabul etmem. Sizle bu görüşmeyi yapmam. Siz bu insanların aklıyla alay mı ediyorsunuz. Aslında yüzde 8’i ikiye ayırıyorlar, iş değerlendirmesi diyor. Bizim sizden başka kimsemiz yok. Birlikten başka sığınacağımız dalımız yok. Çayınızı içmek her şeyin üstünde. Burası zarar ediyorsa sizin beceriksizliğiniz ve yönetim zafiyetiniz yüzünden zarar ediyor. Kimse bu insanlar üzerinden beceriksizliğini örtmeye çalışmayın. Bizim hakkımızı vermeyenin her zaman karsısında olacağız. Israrla üretmeye devam edeceğiz. Yöneticilerin hepsi yolcu. Hancı burada. Buna kulak vermek zorundalar.  Bundan önceki sözleşmede nasıl başardıysak bundan sonra da başaracağız. İş değerlendirmesi Gübretaş gündemine girdi. Bu zulmü Gübretaş isçisi bitirecek. Sizinle her turlu pazarlığa varız. Is değerlendirmesi Gübretaş çalışanının ruhuna işledi. Bu insanları ne kadar adaletsiz çalıştıracaksınız. Bütün iyi niyetimizle taşın altına elimizi koyduk. Sizden başkası bize laf söyleyemez. Derdinizle dertlendik. Hak, hukuk, adaleti tecil edeceksin. Yöneticilerin asli görevi. Gereğini yapmaktan çekinmeyeceğiz. Ücreti düşük olana tek tek yüzde 2 yapacağız deyin. Ayıp ya. Sizinle kayda değer bulmadığımız için paylaşmadık. İşveren olarak sizin kötü duruma düşmememiz için paylaşmadım. Ama gazeteden görürsünüz dedim. Enflasyon oranında zam yaptık diyorlar. Bari onu yap. Bütün işverenler onu yapıyor. Nida Kule’nin 33’üncü katından işçinin sorununu anlayamazsınız” dedi.

Ayşegül KALAYCI

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