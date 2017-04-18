Gübretaş’ta anlaşma yok

Gübretaş’ta devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde en düşük maaş alanlar için yüzde %2 iyileştirme ve yıllık yüzde 6 zam teklif etti.

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Gübretaş’ta toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Petrol İş Sendikası Genel merkezinde bugün gerçekleşen görüşmelerde işveren sendikanın talebine karşı yüzde %2 iyileştirme ve yıllık yüzde 6 zam teklif etti. İşçiler için seyyanen 600 lira zam talebinde bulunan sendika, işverenin zam teklifini kabul etmedi. Şube Başkanı Salih Akduman arabulucuya işveren ile anlaşamadıklarını ilettiklerini söyledi. Bir sonraki görüşme 9 Mayıs saat 10.00’da gerçekleşecek. Ayşegül KALAYCI



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