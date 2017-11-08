GÜBRETAŞ'tan o öğrencilere burs

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmayı amaçlayan şirket, ziraat fakültelerinde lisans düzeyinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna ilk sınıftan başlayarak eğitim dönemi boyunca geri ödemesiz eğitim bursu veriyor.

2007'den beri lisans düzeyindeki öğrenciler için verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nun kapsamı genişletildi. Ziraat fakültelerinde eğitim gören belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi de bu yıldan itibaren burstan yararlanabilecek.

2017-2018 öğrenim döneminde lisans öğrencileri için 300 lira, tezli yüksek lisans öğrencileri için 600 lira ve doktora öğrencileri için 900 lira olarak belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na başvurular başladı.

Ziraat fakültesinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 26 Kasım'a kadar şirketin internet sayfası (www.gubretas.com.tr) üzerinden burs için başvuru yapabilecek.

Başvurularda çiftçi çocuğu olmak ve ziraat fakültesinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerinden birine ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

Öğrenim dönemi boyunca, toplam 9 ay ödemenin yapıldığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nda, başvuru sonuçları 10 Aralık'ta şirketin internet sitesinden açıklanacak.

"Tarımda nitelikli ve bilinçli insan gücünü artırmak için çalışıyoruz"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki tarım sektörünün geleceğinde genç nüfusun önemli rol oynayacağını vurgulayarak, "Tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi amaçlayan GÜBRETAŞ, 2007'den bu yana ziraat fakültesi öğrencileri için geri ödemesiz eğitim bursu veriyor. Türkiye genelinde 35 üniversitede ziraat fakültesi var ve GÜBRETAŞ'ın bu bursundan toplamda 300'den fazla öğrenci yararlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Sektörde değişim ve dönüşümün yolunun eğitimden geçtiğine inandıklarını belirten Yumaklı, bu amaçla bir yandan her yıl 2 bine yakın noktada 150 bin çiftçiyi ve ziraat mühendisini bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için eğitim toplantılarında buluştururken, diğer yandan yaptırdıkları okul binaları ve üniversite öğrencilerine verdikleri burslarla her alanda eğitime ve Türkiye'nin geleceğine destek olduklarını kaydetti.

Yumaklı, ülke ekonomisi açısından tarım sektöründe verimlilik ve kalitenin önemine dikkati çekerek, "Bu husustaki en önemli potansiyel gücün de gençler ve kadınlar olduğuna inanıyoruz. Buna yönelik eğitim çalışmalarımızı önümüzdeki dönem farklı projelerle daha etkin hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.