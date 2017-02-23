Şu bir gerçek ki,

İster İsmet Paşa’da ister deplasmanda olsun bizim kiminle oynadığımız önemli değil.

Takımlar karşımıza tüm güçlüleriyle çıkıyor.

Müsabakaya ayarları aynı.

En zayıf dediklerimiz adeta devleşiyor.

Yani rakipler için önemli olan biziz.

Bunu bu sezon defalarca yaşadık.

Mücadele edecekleri takım Kocaelispor ise değmeyin keyiflerine,

Onlardaki hava Barselona’da yok.

Kocaelispor’un adı motivasyonları oluyor.

Hoca taktiğine, prime gerek yok.

Özgüvenleri tavan yapıyor.

Sal sahaya yeter.

O maçı alacaklar başka yolu yok.

Bir de tüm liglerin en ateşli taraftarını görünce her biri Mesut Özdil’leşiyor,

İsmet Paşa oluyor Old Trafford!

Kötü mü? Asla.

Türk futboluna katkı..

Yarattığımız bu ortamlar; misyonu yerlerde sürünen TFF’ye bizden hediye olsun.

Olsun ki bir yerlerine “DANK” etsin.

Futbolseverlerin tribünlerden kopup, kahve muhabbetleriyle futbola ilgi gösterdiği bir gerçek..

Her geçen hafta azalan taraftar sayısının,

kulüpleri, spor basınını, futbol adamlarını, Demirören yönetimini ikaz ettiğini görmemek

mümkün mü?

Ama çözüm adına ilk akla gelecek olan TFF var mı, yok mu belli değil.

Geçenlerde bir kere göründüler;

o da, Fatih Terim’e karşı gerçekleştirilen ince operasyonda…

Verimsiz alt liglere, istikrarsızlığa çare bulsun,

Ülkemizi Avrupa’ya taşısın diye Milli Takımlarımızın patronluğuna getirdikleri Bay Terim’in yıllık 3,5 milyon Euro olan maaşını,

aylık bir milyon yüz elli bin TL ye sabitlediler, mesaiyi bitirdiler....

Ne büyük iş?

Kulüpler hala Euro ile anlaşma yapıyorsa yapsın, balık baştan kokar misali federasyonumuzun Terim’e vurduğu neşterin futbolumuzun “dönüm noktası” olacağını mı sanıyorlar?

Fatih Terim Hoca pek üzülse de, TFF’nin kasasına acaba bereket mi yağacaktır?

Ufkumuzu açacağını zannettikleri bu girişimlerini,

Genel Kurulda faaliyet raporlarına, altınla olmasa da gümüş harflerle yazarlar artık…

Ha… Taraftar sayısı azalıyormuş, seyir zevki artık sahalarda değil, şifreli ekranlarda yaşanıyormuş,

kime dert?

Geçiniz bunları.

Yayıncı kuruluşlardan gelen 600 milyon Dolar, pardon TL ye çevrilmiş o muhteşem GÜÇ sağ olsun.

Evet, terazinin gözüne insan yerine para konuldukça, çözümsüzlük hep sürecektir,

Yani şifreli hayata devam.

Bizler ise yine İsmet Paşa’ya el ele, gönül gönüle koşacağız.

Futbolun güneşi KOCAELİ'nde asla batmayacaktır.

Son söz: “ İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu, insana bağlı” Özdemir Asa