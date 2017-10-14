Güldürün yüzümüzü 

Gözünü yukarılara çeviren Yeşil-Siyahlı takım, taraftar desteğiyle kazanmak istiyor. Saat 19.00’daki maçı Kocaeli TV naklen yayınlayacak.

OSMANİYESPOR ÇIKIŞTA

Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan, gözünü üst sıralara çeviren Kocaelispor, 87'nci hafta mücadelesinde yarın Osmaniyespor’u ağırlayacak. Moralli ve formda olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz son haftalarda çıkışa geçen, 2’de 2 yapan aynı puandaki rakibini evine eli boş göndermeye çalışacak. Yeşil-Siyahlı ekibimizde Mesut ile birlikte son maçta sakatlanan kaleci Can Emre yok. Teknik patron Fatih Kavlak’ın kalede Yusuf-Can Emre değişikliği dışında geçen haftaki kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

SAAT 19.00’DA BAŞLAYACAK

Kocaelispor ilk 3 iç saha maçında 4 puan alırken, ligin yeni takımlarından biri olan Osmaniye, deplasmandaki ilk maçta Aydın ile 1-1 berabere kalmış, ikinci sınavında Arsin’e 1-0 kaybederken, son mücadelede ise Tarsus İ.Y’na 1-0 üstünlük sağlamıştı. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı Trabzon bölgesinden Sinan Özcan yönetecek. Maçı uydu, D Smart ve kablolu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen ekrana getirecek.

Kapılar 17.00’de açılacak

Kocaelispor taraftarınınım yoğun ilgi göstermesi beklenen yarın akşamki maç için stat kapıları iki saat önce açılacak. Taraftarlar saat 17.00’den itibaren gişelerden içeriye giriş yapabilecek. Kale arkasına 10, Maratona 15, Numaralı B’ye 25, Numaralı A’ya ise 40 TL ücretle girilebilecek. VİP tribün bedeli 100 TL olarak belirlendi. Bu arada yönetim, Karaköprü ve Arsin maçlarında küfür ve çirkin tezahürattan kaçınan taraftarlara teşekkür edip, yarın akşamki mücadelede de aynı duyarlılığın gösterilmesini istedi.

Muhtemel kadrolar:

Kocaelispor:

35 YUSUF

2. FATİH

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3. KADİR ÖGE

6 MERT

8 SEFA

7 GÖKDENİZ

41 HAMZA

10 B. SÜMEYMAN

9 İSHAK

Osmaniyespor:

29. AHMET

3. HÜSEYİN

6. SERGEN

7. RIDVAN K

9. TUFAN Z

10. EMRAH

16. EMRE

17. İLYAS

20. SONER

23. BİLAL

80. AHMET

Stat: İsmetpaşa

Saat: 19.00