GÜLE GÜLE SAYIN VALİMİZ GÜZELOĞLU; HOŞ GELDİNİZ SAYIN VALİMİZ AKSOY BEYEFENDİ

Yaklaşık 3,5 yıl önce Kocaeli’mize Sayın Hasan Basri Güzeloğlu vali olarak atanınca, kendi kendime dedim ki, -Yahu, Sayın Cumhurbaşkanımız bula bula bu saçı başı dağınık zat-i muhteremi mi bize vali olarak gönderdi? Çok kısa süreliğine de olsa günahını almıştım. Daha ilk hafta tanışma fırsatımız oldu ve “Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi”nin açılış programı yapıldı ve ben de bu programa davetliydim. Orada, çiçeği burnunda yeni valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu bir konuşma yaptı ki, sormayın gitsin. İnanın gerek kültürel alt yapı itibariyle, gerek kürsüye hakimiyeti ile, gerek hitabetiyle ve gerekse İslami ilimlere olan vukufiyetiyle, gönülleri fethetti ve kendi kendime dedim ki, Sayın cumhurbaşkanımız demek ki, Kocaeli’mizi çok seviyor ve onun için böylesine donanımlı bir valiyi bize gönderdi diyerek sevincimi gizleyemedim. Sonra da öğrendim ki, hem mülkiyeyi birincilikle bitirmiş ve hem de kaymakamlık sınavını!

Gerek toplumun kanaat önderleri ve gerekse halk ile olan ünsiyeti ve gerekse ilim erbabına olan saygı ve sevgisi ile kısa sürede Kocaeli’nde sevilen ve sayılan bir mülki idare amiri olarak kendisini gönüllere nakşettirdi. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden üç gün önce bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yeğenim Muhammed Canşi’nin taziyesi için bir kez Körfez ilçe kaymakamı ve ilçe müftüsü ile bir kez de, Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık ile birlikte taziye çadırımıza gelmişlerdi.

Evet,

Zaman zaman çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimizde, ayaküstü de olsa sohbet ederek hal hatır sorardı. Toplumun dertleri ile dertlenen, halleriyle hemhal olan ve varsa bir sorun hemen ilgilenen, takip eden ve sonuçlanıncaya kadar peşini bırakmayan duyarlı bir valimizdi. Son olarak gitmesine günler kala, restore edilen Orhan Camimiz için “Yeni Camiye eski halı yakışır mı?” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Sağ olsunlar hemen ilgilendi, caminin açılışında da elimi tutarak: -Zekiciğim, halı siparişi verildi, meraklanma, Kadir Gecesi’ne yetişecek inşallah” diyerek iki gün öncesinden halıların camiye sarılmasını sağladı.

Hiç kusuru yok mu? Elbette ki, var. En önemli ve belirgin kusuru ise, Sayın Cumhurbaşkanımız bangır bangır bağırarak en az üç çocuk diyor. O ise, Allah uzun ömürler versin iki çocukta kalmış. Yaşı genç. Umarım, bu tavsiyelere kulak verir de, üç çocuk ve üstünü tamamlar.

Gelelim yeni Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy Bey’e:

Öncelikle Sayın Valim ilimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Sayın Valim, Kocaeli’miz bir batı kenti olmasına rağmen, heterojen bir yapıya sahip. Göç alan bir bölge, ülkenin her tarafından insanımızı uhdesinde barındıran çok kültürlü ve asude (huzurlu) bir sanayi kenti. Bu anlamda, homojen bir yapıya sahip olmaması bir nakise değil; aksine kültürel zenginliktir. Bu yapı içinde, herkes mutlu ve mesut bir şekilde kardeşçe Allah’ın nimetleriyle huzur içinde geçinip gidiyorlar.

Doğrusu, zat-i alileri hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Fakat bildiğim bir şey vardır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Kocaeli’mizi çok seviyor ve özel önem veriyor. Dolayısıyla, gerek bilgi birikimi, gerek donanımı, gerek kültürel altyapısı ve gerekse hükümet etme anlayışı bakımından üstün meziyetlere sahip olmayan birini bize Vali olarak göndermez diye düşünüyorum. Keza, Diyarbakır gibi kadim bir sahabe kentine daha evvel vali olarak gönderdiğine göre, bahsettiğim özellikler ziyadesiyle kendisinde mevcuttur diye düşünüyorum. Zaman içerisinde inşallah kendisini yakinen tanıma fırsatımız olur ve o zaman daha etraflıca yazarız.

Gelelim yeni valimizin belirgin kusuruna:

Giden valimiz iki çocukta kalmışken; yeni valimizin de, ne yazık ki tek bir çocukta kaldığını öğrendim. Bu durumun Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatinden kaçmayacağını ve en az çocukları üçleyeceğini düşünüyorum. Çünkü yaşı henüz genç…

Neyse, yazımıza bundan fazla espri serpiştirmeden, tekraren Sayın Valimize Hoş geldiniz diyor, sağlık, sıhhat ve afiyetler dilerken, hayırlı hizmetler ifa etmesini ve başarılı olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Saygılar sunuyorum.