Güle güle Sinan Pektemek; seni hiç unutmayacağız

Doğrusu Başkan Bahri Yavuz’un ilk görüşmesinin ardından futbolu bırakma kararını 1 yıl erteleyeceğine, yeni sezon kadrosunda yer alacağına inanıyordum. Ancak olmadı, hevesler kursaklarda kaldı. Evet, Sinan Pektemek’ten kötü haber geldi. Yakın çevresinden aldığım bilgilere göre sevgili Sinan, son ve kesin kararını kulübe bildirmiş, “Futbolu bıraktım, artık yokum” demiş. Bu kararında ailenin işinin başına geçmesine yönelik baskısının dışında yönetimin Kılıç Arslan Kopuz ile yolları ayırmasının payı olduğu düşünüyorum. Kılıç ile ilgili bu gelişme olmasa, benim öngörüm gibi bir yıl daha devam etme ihtimali vardı. Kılıç’ın gitmesi Sinan’ı olumsuz karar almaya itti. Sinan’ı Kocaelispor’a Kılıç getirmişti. Daha doğrusu onun hatırına gelmişti. Üç yıldır hep omuz omuzaydılar. Bu ikili ancak beraber devam edebilirdi. Biri gidince, öbürü de duramadı.

SAFFET, TANER VE SİNAN

Yapılacak bir şey yok. Yönetimin, futbolcuların kararlarına saygı duyuyoruz. Kılıç’ın gidişiyle ilgili dün detaylı bir analiz yapmıştım. Bugün Sinan’dan söz edeceğim. Nereden bakarsanız önemli bir kayıp. Gerçi arada sorun çıkartıyor, disiplinsiz davranışlarda bulunuyordu ama sahaya çıkınca işini çok iyi yapıyordu. İstatistiklerine bakır: 75 maç, 35 gol. Maç başına yarım gol, başka bir anlamda iki maçta bir gol. Asistleri de cabası. İkisinde finalde kaybetmiş olsak da, Kocaelispor son üç sezonda başarılı bir performans ortaya koydu. İşte bu güzel tabloda Sinan’ın çok büyük payı vardı. Rakiplerin korkulu rüyasıydı, fırsat bulduğunda affetmedi. İyi bir takım oyuncusuydu, sıklıkla savunmadan toplar çıkardığı oldu. Hırsıyla, kaybetmeye tahammül etmeyen yapısıyla takımı ateşlerken, taraftarın da sevgilisi oldu. Nice gollüler geldi geçti bu kulüpten, sanıyorum ki Sinan kadar sevileni fazla değildi. Saffet Sancaklı ve Taner Gülleri’den sonra büyük golcü olarak Kocaelispor tarihine adını yazdırdı.

KOCAELİSPORLULUK DURUŞU

Önce Oğuzhan, ardından Sinan, son üç sezon takımın en çok gol atan iki ismi ayrıldı. Hücum bölgesi adına kaygı verici gibi gözüküyor. Yerlerini doldurmak hiç kolay değil. İshak ile Özgür’e kaldık. Tabi bir de aşağıdan gelecek gençlerimiz var. Onur Kandöken ile ilgili referanslar iyi. İnşallah o bölgedeki sıkıntıya çare olur. Dün Kılıç ile ilgili ne kadar övgüler yazdıysam, aynıları Sinan için de geçerlidir. Kesinlikle iz bırakmıştır, hizmetleri hiç unutulmayacaktır. Sayısız teklif almış olmasına rağmen gitmemesi, özellikle “Kocaelispor’da oynamazsam futbolu bırakırım” sözleri çok değerli, anlamlı. Bu camia onu performansı, golleri kadar, Kocaelisporluluk duruşuyla hatırlayacaktır. Şahsen çok istememe rahmet tanışma şansı bulamadım. Birkaç kez telefonla aradım ulaşamadım. Basınla diyaloğu yoktu. Haberim çıksın, yıldızım fazla olsun gibi bir hevesi yoktu, gösterişten mümkün olduğunca uzaktı. Farklı, özel biriydi. Bunu görmek için sadece attığı gollerden sonra neden sevinmediğine verdiği cevaba bakmak yeterliydi. Sevgili Zafer Onar’a verdiği röportajda bu soruya aynen şu yanıtı vermişti Sinan: “Benim işim bu, niye sevineyim”

Evet, Kocaelispor’da Sinan Pektemek dönemi ne yazık ki, sona erdi. Hepimiz çok üzgünüz. Ama hayatta bunlar var. Sevdiklerinizle bir gün vedalaşmak zorunda kalıyorsunuz. Önce Kılıç, hemen sonra Sinan. Üst üste gelince, sarsılmamak elde değil. Sinan kardeşime bundan sonraki hayatında önce sağlık olmak üzere, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Hakkında olumlu-olumsuz birçok yorum yaptım, varsa yanlışım, hatam özür dilerim, hakkını helal etsin. Bizden yana zaten sonuna kadar haleldir. İyi futbolculuğu bir yana, yakın çevresinden, dostlarından edindiğim bilgiye göre yüreği çok güzelmiş. Kendisiyle tanışmak, görüşmek, dost olmak isterim.

Süper Lig’e bir adım kaldı

Merkez Hakem Kurulu’ndan beklediğimiz müjdeyi dün öğlen saatlerinde aldık. Birkaç gün önce, ”Alper Çetin 1.Lig hakemi oluyor” haberini yaparken, öngörümüzü ortaya koymuştuk. Dediğimiz gibi oldu. Sevgili Alper A klasmanına çıktı, yani 1.Lig hakemi oldu. Doğrusu ilimiz sporuna, hakem camiasına büyük moral veren bir gelişme bu. İlk iki ligde uzun zamandır ne takımımız, ne hakemimiz vardı. Hasret bitti. Hakem geldi, artık sıra takımda. İnanıyoruz o da yakında gelecek.

SAĞLAM ADIMLARLA HEDEFE YÜRÜYOR

Alper Çetin’in uzun yıllardır izliyorum. Amatör kümede çok maçına gittim, bayıydım. Böyle bir hakemin hala amatör liglerde ne işin var diye bağırdım, çağırdım. MHK onun çok genç farkına vardı. 30 yaşında klasmana alındı. O günlerde hakkında bir yazı yazmıştım. Dün tebrik için aradığımda sevgili Alper hatırlattı. “Bu hakem bir gün Süper Lig’de maç yönetecek” demişim o yazımda. Işığı, yeteneği o zamanlar görmüşüm. Alper, 3 yılda B, 5’nci yılın sonunda ise A klasmana yükseldi. Aslında bu süreç daha kısa da olabilirdi ancak artık geçmişi konuşmanın bir yararı yok. Sevgili Alper basamakları sağlam çıktı ve Süper Lig’in kapısına kadar geldi. Bir sonraki durak inşallah Süper Lig. Yaş olarak dezavantajı var gibi gözükse de, performansıyla, istek ve hırsıyla A klasmanında kendini fark ettirecek ve inanıyoruz birkaç yıl için de asıl hedeflediği yere ulaşacak.

GECİKMİŞ OLSA DA, HAKKINI ALIYOR

Merkez Hakem Kurulu’nda Bedri Dölkeleş’in olması onun en büyük avantajı. Haksızlığa uğraması gibi bir durum olmayacak. Aynı şekilde 2’nci Bölgeden sorumlu MHK üyesi Murat Ilgaz, BHK üyesi Süleyman Arkan ve İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım’ın varlıkları da elbette çok önemli. Dernek Başkanı Mecit Keskin’i de unutmamak gerekir. Son 2 yıl derneğin çıtasını yükselten Keskin’in yıllar sonra Kocaeli ilinden A klasmanı hakemi çıkmasında elbette payı var. Öncelikle sevgili Alper kardeşimi kutlamak istiyorum. Gecikmiş olsa da, hakkını aldı, hem de söke söke. İnanıyorum Süper Lig hedefini de yakalayacak, çünkü bunu ne kadar istediğini biliyorum. Bu çalışkanlıkla, bu azimle ulaşamayacağı hedef yok. Kararlı bir şekilde yolunda ilerliyor. Allah yolunu açık etsin, Allah hakem şansı versin.

TOLGA’YA ÇOK ÜZÜLDÜM

Bedri Ağabeye, Murat Ilgaz’a, Süleyman Arkan’a, Ersin Yıldırım’a, Mecit Keskin’e, üzerinde kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Kocaeli hakem camiasını da bu terfiden dolayı kutluyorum. Geçmişte FIFA’da, Süper Lig’de hakemi olan, Türkiye’nin gözbebeği olan Kocaeli inşallah, o eski parlak günlere dönecektir. Bu işte lobinin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Onun için de başta Bedri Dölkeleş’e sahip çıkmak zorundayız. O makamlarda mutlaka bu ilden birileri olmalı ki, üst klasmanlara hakem çıkartalım. Bu vesileyle Sabit Selvi ile Ahmet Demirel kardeşlerimi de terfileri için kutluyorum. Tolga Güldibi ile Erhan Yalta ile ne yazık ki üzüldük. Özellikle Tolga’dan çok umudum vardı, ışık saçıyordu. Ne yazık ki, Tolga klasmanın altında kaldı. Aldığım bilgi koşuyu yapamamış olmasının bunda önemli payı varmış. Bu işte koşu çok önemli. Dilerim kısa zamanda toparlayıp yeniden çıkışa geçer.