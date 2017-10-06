Gülen'in kuzeninin kızının yargılandığı davada tahliye

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından tutuklu sanıklar Şuheda Gülen ve Ebru Dursun ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, tanık olarak dinlenmesini istedikleri kişilerin ifadelerinin mahkemeye ulaştırılmadığını ve sanıklardan ele geçirilen elektronik cihazlara ilişkin inceleme raporunun da gelmediğini söyledi.

Söz verilen sanıklar Gülen ve Dursun, uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

Dursun'un avukatı Sırma Bengüer Kurt ise 15 aydır tutuklu bulunan müvekkili hakkında ByLock tespitinin olmadığını ve yargılamanın bu dosyadan ayrılması gerektiğini ifade ederek, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Gülen'in avukatı Kureyş Bilgiç de müvekkili hakkındaki davanın her ne kadar "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla açılmış olsa da delil durumu dikkate alındığında en fazla üyelikten işlem yapılmasının söz konusu olduğunu savunarak, müvekkilinin gerekirse her türlü adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi talebinde bulundu.

DURSUN'A TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanıklardan alınan dijital materyallerin incelemesinin hızlandırılması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, duruşmaya gelmeyen tanıkların ifadelerinin alınması için talimat yazılmasına ve sanık Dursun'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunun bir tanığın "Kanarya Apartmanı'nda FETÖ'ye ait bir ev olduğu, içerisinde dokümanlar bulunduğu ve evdeki şahısların kaçmaya çalıştığı" ihbarında bulunduğu belirtiliyor.

İhbar üzerine söz konusu eve düzenlenen operasyonda Şuheda Gülen'in apartmandan çıktığı sırada, Ebru Dursun ile Fildişi Sahili uyruklu A.A'nın da evde gözaltına alındıkları kaydedilen iddianamede, adreste yapılan aramada elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları, örgüte ait çok sayıda doküman, örgüt bünyesindeki evlerin adresleri ve evlerde kalanların kimlik bilgilerinin bulunduğu bilgisine yer veriliyor.

Şuheda Gülen'in çantasından 32 evin dış kapı anahtarı, 2 adet 1 dolar, 2 tornavida ve kapı kilitleri ele geçirildiği aktarılan iddianamede, Şuheda Gülen'in ByLock kullandığını itiraf ettiği ve örgüt içerisinde sözde "büyük talebe ablası" olarak görev yaptığının tespit edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Gülen'in "terör örgütü kurmak ve yönetmek", Dursun'un ise"terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla cezalandırılmaları isteniyor.