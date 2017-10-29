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Gülnaz Bozkaya vefat etti

Gülnaz Bozkaya vefat etti

İzmit Şirintepe Mahallesi Karahasan Sokak No.2 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Muhuyettin Bozkaya’nın eşi Gülnaz Bozkaya(71) kanser nedeniyle vefat etti.

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7 çocuk annesi Gülnaz Bozkaya’nın cenazesi ikindi namazında Mersincik Camii'nden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

 

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