Gülnaz Bozkaya vefat etti
İzmit Şirintepe Mahallesi Karahasan Sokak No.2 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Muhuyettin Bozkaya’nın eşi Gülnaz Bozkaya(71) kanser nedeniyle vefat etti.
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7 çocuk annesi Gülnaz Bozkaya’nın cenazesi ikindi namazında Mersincik Camii'nden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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