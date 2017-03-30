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Gültekin Uysal Kocaeli'ye geliyor 

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Gültekin Uysal Kocaeli'ye geliyor 
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 8 Nisan Cumartesi günü İlimize geliyor.

16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesinde Kocaeli'de seçim propagandaları dolu dolu geçiyor. Yoğun tempoda partilerin genel başkaları ve partilerin ileri gelen isimleri mutlaka Kocaeli'de seçim çalışması yapıyor. 

PANEL VERECEK 
Bu kapsamda Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal 8 Nisan Cumartesi günü ilimize gelecek. Uysal saat 15.00'te Emex Otel'de "hayır" konulu panel verecek. Programa CHP, DSP ve çeşitli STK temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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