Gültepe Konutları için ihale zamanı 

İzmit Belediyesi’nin 433 konutluk Gültepe Konutları Projesi’nde inşaat ihalesi bugün yapılıyor. İhale, İzmit Belediyesi Encümeni’nde saat 11.00’de başlayacak.

24 BLOK’TA

2006 yılında Halil Vehbi Yenice’nin belediye başkanlığı döneminde TOKİ’den alınan, uzun süre İzmit Belediyesi’nin şantiyesi olarak kullanılan Gültepe Bölgesi’ndeki havadar, manzaralı 48 dönümlük arazide Gültepe Konutları 24 blokta yapılacak. Proje içinde 70 adet (1+1), 178 adet (2+1), 116 adet (3+1), 30 adet (3+1 dubleks), 30 adet (4+1 dubleks), 9 adet bağımsız villa bulunacak. İhalenin muhammen bedeli 105.5 milyon TL. Gültepe Evleri Projesi içinde 18 adet işyeri, 1 adet fırın, yüzme havuzu, SPA merkezi, kafeterya, restaurant, market gibi sosyal birimler de bulunuyor.

