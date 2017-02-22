Gültepe Konutları'nın ihalesi yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından kat karşılığı yaptırılacak 433 konutluk projenin ihalesi yapıldı. İhalede yüksek teklifi 660.000,00 TL ile Bektaş verdi. İhaleye CHP’li Encümen Üyesi Veli Beyaztaş şeffaf bir ihale olmadığını düşünerek şerh koydurdu.

İKİ FİRMA KATILDI

Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı konut projesinin ihalesi bugün saat 11.00'de İzmit Belediyesi Encümeni’nde yapıldı. İhaleye iki firma katılırken muhammen bedel 300.000,00 TL olan 720 gün iş süresi tanınan ihalede en yüksek teklifi 660.000,00 TL ile Bektaş inşaat verdi.

ELYAPI, AÇIK ARTIRMANIN 6’NCI TEKLİFİNDE ÇEKİLDİ

Elyapı İnşaat ve Bektaş İnşaat’ın katıldığı ihalede ilk teklifler kapalı zarf usulüyle alındı. Her iki firmanın da kapalı zarfındaki teklifleri 300.001,00 TL çıktı. Kapalı zarf teklifleri alınırken basın mensupları kısa süreli dışarıya çıkarıldı. Açık tekliflere geçilince basın mensupları yeniden salona alındı. Yapılan ilk açık artırma tekliflerinde Elyapı Beton Elem. İnş. Tic. LTD.ŞTİ, birinci teklifi 350.000,00 TL, ikinci teklifi 400.000.00 TL, üçüncü teklifi 500.000,00 TL, dördüncü teklifi 600.000,00 TL, beşinci teklifi 650.000,00 TL verip altıncı teklifte çekildi.

BEYAZTAŞ’TAN İHALEYE ŞERH

Bektaş İnşaat Oto.İth.İhr.Sa.Tic.LTD.ŞTİ'nin ilk açık teklifi 355.000,00 TL, ikinci teklifi 410.000,00 TL, üçüncü teklifi 510.000,00 TL, dördüncü teklifi 610.000,00 TL, beşinci teklifi 660.000,00 TL olarak verdi. İhalede CHP Encümen üyesi Av. Veli Bektaş ihalenin şeffaf olmadığını düşünerek ihaleye şerh koydurdu.

85 MİLYONLUK PROJE

Yaklaşık 85 milyon liralık olan ihalenin Gültepe’de bulunan yaklaşık 48 dönümlük şantiye alanına 24 blok halinde 70 adet 1+1, 178 adet 2+1, 116 adet 3+1, 30 adet 3+1 dubleks, 30 adet 4+1 dubleks ile 9 adet bağımsız villadan oluşan 433 konut yaptırılacak. Kat karşılığı yaptırılacak bloklardan birinin altında 18 adet işyeri, 1 adet fırın, içerisinde havuz, SPA, sağlık, kafeterya, restoran ve market bulunan sosyal tesisi bulunacak. Bloklar otopark hariç zemin+5 katlı olup teras katlar da mevcut.

Şennur YILDIZ





CUMALİ BEKTAŞ