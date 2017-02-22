  • BIST 88.798
  • Altın 143,788
  • Dolar 3,6126
  • Euro 3,7937
  • Kocaeli 11 °C

Gültepe Konutları'nın ihalesi yapıldı

»
Gültepe Konutları'nın ihalesi yapıldı
İzmit Belediyesi tarafından kat karşılığı yaptırılacak 433 konutluk projenin ihalesi yapıldı. İhalede yüksek teklifi 660.000,00 TL ile Bektaş verdi. İhaleye CHP’li Encümen Üyesi Veli Beyaztaş şeffaf bir ihale olmadığını düşünerek şerh koydurdu. 

İKİ FİRMA KATILDI

Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı konut projesinin ihalesi bugün saat 11.00'de İzmit Belediyesi Encümeni’nde yapıldı. İhaleye iki firma katılırken muhammen bedel 300.000,00 TL olan 720 gün iş süresi tanınan ihalede en yüksek teklifi 660.000,00 TL ile Bektaş inşaat verdi.  

ELYAPI, AÇIK ARTIRMANIN 6’NCI TEKLİFİNDE ÇEKİLDİ 

Elyapı İnşaat ve Bektaş İnşaat’ın katıldığı ihalede ilk teklifler kapalı zarf usulüyle alındı. Her iki firmanın da kapalı zarfındaki teklifleri 300.001,00 TL çıktı. Kapalı zarf teklifleri alınırken basın mensupları kısa süreli dışarıya çıkarıldı. Açık tekliflere geçilince basın mensupları yeniden salona alındı. Yapılan ilk açık artırma tekliflerinde Elyapı Beton Elem. İnş. Tic. LTD.ŞTİ, birinci teklifi 350.000,00 TL, ikinci teklifi 400.000.00 TL, üçüncü teklifi 500.000,00 TL, dördüncü teklifi 600.000,00 TL, beşinci teklifi 650.000,00 TL verip  altıncı teklifte çekildi. 

c1-025.jpg

BEYAZTAŞ’TAN İHALEYE ŞERH

Bektaş İnşaat Oto.İth.İhr.Sa.Tic.LTD.ŞTİ'nin ilk açık teklifi 355.000,00 TL, ikinci teklifi 410.000,00 TL, üçüncü teklifi 510.000,00 TL, dördüncü teklifi 610.000,00 TL, beşinci teklifi 660.000,00 TL olarak verdi. İhalede CHP Encümen üyesi Av. Veli Bektaş ihalenin şeffaf olmadığını düşünerek ihaleye şerh koydurdu. 

85 MİLYONLUK PROJE

Yaklaşık 85 milyon liralık olan ihalenin Gültepe’de bulunan yaklaşık 48 dönümlük şantiye alanına 24 blok halinde 70 adet 1+1, 178 adet 2+1, 116 adet 3+1, 30 adet 3+1 dubleks, 30 adet 4+1 dubleks ile 9 adet bağımsız villadan oluşan 433 konut yaptırılacak. Kat karşılığı yaptırılacak bloklardan birinin altında 18 adet işyeri, 1 adet fırın, içerisinde havuz, SPA, sağlık, kafeterya, restoran ve market bulunan sosyal tesisi bulunacak.  Bloklar otopark hariç zemin+5 katlı olup teras katlar da mevcut.

Şennur YILDIZ


bek.jpg

CUMALİ BEKTAŞ

nv-002.jpg

 

Bu haber toplam 2354 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Büyükşehir, bazı yerleri kiralıyor21 Şubat 2017 Salı 14:34
  • Tapuda satış süreci hızlanıyor21 Şubat 2017 Salı 14:28
  • Arap iş adamı Kocaeli'deki yatırımlarını anlattı21 Şubat 2017 Salı 13:36
  • Vizesiz Gemi Turu Tatili – Yunan Adalarında Tatil21 Şubat 2017 Salı 12:42
  • İZAYDAŞ, IFAT Eurasia fuarında boy gösterdi21 Şubat 2017 Salı 12:32
  • İzmit’te büyük gün yarın21 Şubat 2017 Salı 10:44
  • Ağrı Valisi Işın, Ağrılı işadamlarını çağrı yaptı: “Ağrı’ya gelin, yatırım yapın”21 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Tüpraş ve Gübretaş görüşmeleri zorlu geçiyor21 Şubat 2017 Salı 09:42
  • 3 milyon memur için bir dönem kapanıyor21 Şubat 2017 Salı 09:10
  • Kocaeli'de "Milli İstihdam Seferberliği"20 Şubat 2017 Pazartesi 21:55
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Leyla Atakan girişi kapanırsa İzmit trafiği ne hale gelecek?
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti