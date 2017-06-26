Gültepe’de yakında konutlar yükselecek

İzmit’teki en büyük konut projelerinden olan Gültepe konutlarıyla ilgili çalışmalar başladı.

Gültepe şantiyesindeki yaklaşık 48 dönümlük alanda gerçekleştirilecek. Bektaş İnşaat firmasınca yürütülecek olan konutlar için bölgede şantiye kurulmaya başlandı. Proje kapsamında 48 dönümlük alanın 18 bin metrekaresine 443 konut yapılacak, 30 bin metrekaresi de yeşil alan olarak kalacak.

Proje hazırlıklarıyla ruhsat işlemleri devam eden konut alanının girişine önümüzdeki günlerde satış ofisi kurulacağını da söyleyen yetkililer "Çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. Yakında konutların yükseleceği Gültepe’de, İzmit’e örnek olacak bir konut projesini hayata geçireceğiz” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, konut yapılacak alanın uzun yıllardır belediye şantiyesi olarak kullanıldığını ve araziyi TOKİ’den satın aldıklarını belirterek “Genellikle TOKİ kişi ve kurumlardan arsa alırken biz İzmit Belediyesi olarak yine bir ilki gerçekleştirerek söz konusu alanı TOKİ’den satın aldık. 2010 yılında TOKİ’den yaklaşık 800 bin liraya aldığımız bu yer sayesinde 30 milyon liralık bir değeri belediyemizin bütçesine de katmış oluyoruz. Satın aldığımız bölgeye, bir ilçe belediyesinin kolay kolay cesaret edemeyeceği konut yapmaya karar verdik.

KAR KARŞILIĞI 443 KONUT

Kat karşılığı yapılacak proje ile bölgeye 443 konut, 19 işyeri, havuz, sağlık, kafeterya, restoran, market bulunan bir sosyal tesis yapılacak. 48 dönümün 18 bin metrekarelik bölümü konut, 30 bin metrekaresi de yeşil alandan oluşuyor. Bu gösteriyor ki, projede binadan daha fazla yeşil alana ve sosyal yaşam alanlarına yer ayrıldı. Her binanın altında kendi otoparkı bulunacak, böylelikle otopark sorunu da ortadan kalmış olacak. Projede içerisinde 1+1, 2+1, 3+1 4+1 şeklinde daireler var. Binalar en fazla 6 kattan oluşacak. Katlı binanın dışında müstakil evlerde bulunacak. Gültepe Konut Projemizin iki amacı var. Biri, şehre yeni yerleşim alanları sağlamak. Bunu kazandırırken belediyemize de katma değer kazandırmak. İkincisi de, o bölgede bir anlamda değer artışına destek vermek. Eminim ki, Gültepe’deki bu projeyle Gültepe çok daha güzel bir estetiği olacak, mahalledeki bu gelişme halka da olumlu yönde yansıyacak. İzmit Belediyesi olarak bizim amacımız, şehrimizin daha estetik, daha yaşanabilir, daha huzur dolu bir şehir olmasını sağlamaktır “ dedi. Gültepe’de yakında yükselecek olan konutların yüzde 26’sının İzmit Belediyesi’nin olacağı kaydedildi.

