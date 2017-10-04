Gültepelililer Kocaelispor’u bağrına bastı 

Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen organizasyonda güzel mesajlar verildi.

BAŞKAN, YÖNETİM VE FUTBOLCULAR

Kısa bir süre önce kurulan Gültepe Platformu bu sabah kahvaltı organizasyonunda Kocaelispor’u ağırladı. Gültepe Mahallesi’nde organize edilen kahvaltıya Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz’un yanı sıra İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, yöneticilerden Çağrı Alpaslan, Mesut Volkan Sezgin, Volkan Özön ve Ayhan Öter, futbolculardan kaptan Hamza Mutlu, Can Emre Yücel, Ali Keten, Mert Yavuz, Kadir Öge, İshak Kurt, Yusuf Şenlik, Mehmet Avcı, taraftarlar adına Enver Güler ve Gültepeliler katıldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen organizasyonda Gültepeli Kocaelisporlular, çok iyi misafirperverlik yaptılar.

ÇAKIRER: “GURUR DUYUYORUZ”

Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Çakırer kısa bir konuşma yaptı. Çakırer, “Kentimizin değeri, bizim de gururumuz Kocaelispor’u sokağımızda ağırlamaktan onur duyduk. Bu anlamda katılan futbolcularımıza, kıymetli başkanıma, emniyet müdürümüze ve mahallemizin önde gelen kıymetli misafirlerine teşekkür ediyorum. Kocaelispor’umuzun tüm yükünü sadece yönetim kurulunun üzerine bırakmak büyük haksızlık olur. Tüm halkın, tüm STK’ların da bu yönetime destek çıkmasını istiyoruz. Biz de bunun öncüsü olmak istediğimiz için böyle bir organizasyon yaptık. Tüm menü annelerimiz, kız kardeşlerimiz tarafından hazırlanmıştır. Ellerimizle besleyelim istedik” dedi.

YAVUZ: “HAYAL ETTİĞİMİZ ŞEY BU”

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz konuşmasında, “3 sene önce yola çıkarken, ‘Halkın Takımı Kocaelispor’ demiştik. Tam hayal ettiğimiz, istediğimiz şey bu. Bu sene ilk oldu, Gültepe’den başladı. İnşallah bütün şehre yayılır. Biz istiyoruz ki, şehrin bütün mahallelerinde bu şekilde, kendi insanımızla ağırlanalım. Çok keyif alıyoruz. Başkanımızın söylediği gibi her şey el yapımıydı, harikaydı. Hem lezzetli, hem samimi, hem de sıcaktı. Bizim hayal ettiğimiz şey bu. Bu şehrin dokusunu, duygusunu bu sokaktan yürüyerek, yükselerek büyümesini istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz, aynı duyguyla bütün şehrin Kocaelispor markasına sahip çıkmasını ve bu şehrin sokaklarından büyümeyi tekrar arzu ediyoruz” dedi.

Emre KURTBAY

