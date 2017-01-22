Gülümser Ayhan: “Kocaeli insanının sıcak muhabbetini özlüyorum”

1958 Van doğumlu. Kocaeli Öğretmen Okulu ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Ön Lisans mezunu. Evli 1 oğlu, 1 kızı var.

ÇYDD, Kanserle Mücadele Derneği, ADD, Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği. Cumhuriyet Halk Partisi eski Eğitim Komisyonu Üyesi, CHP eski Sosyal Sorumluluk Komisyon Üyesi, CHP eski Aile Birliği Komisyonu Başkanı, CHP İzmit eski Kadın Kolları Başkanı, CHP İzmit eski İlçe Yöneticisi, CHP İzmit eski Belediye Meclis Üyesi. İzmit’te ikâmet ediyor. Emekli Eğitimci ve Yazar, Eğitim Editörü, Okul yıllarında ve sonrasında ulusal bayramlar ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Halen yapıyor, İzmit Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Müdürlüğü'nde Eğitim ve Tanıtım Uzmanlığı görevinde de bulundu. TV 41 eski Okul Televizyonu adlı programın yapımcısı ve sunucusu, TV 41 eski Haber spikeri. Gülümser Ayhan, Kocaeli’den ayrı kaldığı zaman en çok Kocaeli insanının sıcak muhabbetini özlediğini söylüyor.



*Çiğdem Armağan



Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Trafik ve son zamanlardaki tramvay çalışmaları ve de kirli havasından şikayet ediyorum.



Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Kocaeli, Körfeziyle haritada yer alan coğrafik yapısı ve yedi tepeye kurulan kent manzarası ile vazgeçilmezim. Uzak kaldığım zaman Kocaeli insanının sıcak muhabbetini özlüyorum.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Kocaeli kenti adına en büyük tutkum; her kente olan yakınlığı ile kısa zamanda seyahat kolaylığı ve Kartepe'nin Sapanca ile olan tabiat arkadaşlığı diyebilirim.

Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Sahan, Çınar Restaurant, Bursa İskender

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Kuaför Suat ve Kuaför Yamaç

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

AVM'lerde yer alan mağazaları tercih ediyorum.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Yuvam Akarca'da bulunan Mopaş, Real, Peynirci Baba, Rimal’dan alıyorum hepsini.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Yuvam Akarca Otogar Shell İstasyonu.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Sinemayı çok seviyorum sıklıkla ailem ve arkadaşlarımla giderim. Tercih ettiğim salonlar Arasta Park Sinema Salonları veya NCITY.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Piknik için Maşukiye, Akmeşe veya Kandıra tarafını tercih ederim. Sessiz ve sakin doğayla iç içe olmak güzel.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Güllüoğlu, Cafe Negra ve KYÖD.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Yöre Kebap, Çeto Kebap, Köseoğlu Fırını.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tatlı ve pastalarımı Söğüt Ağacı Pastaneleri’nden alırım.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Gidiyorum. Gece Kulübü olarak Vidimo Bar tercihim.



İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Vera Cafe, Çatı Restaurant sıklıkla uğradığım yerler.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Kafe Negra’nın sahibi Murat Bey ve şef Sinan Bey.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekâna gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Akşam yemeği için genelde balıkçı teknelerini tercih ederim. Eminönü veya Balıkçı Barbaros. İçecek olarak meyve suyu, balık olursa rakı veya şarap sipariş ederim. Yemek eşliğinde fasıl müziği vazgeçilmezlerim arasındadır. Yanımda ailem veya arkadaşlarımın olmasını isterim.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

İzmit Belediyesi eski Başkanı ve CHP Kocaeli eski Milletvekili Sefa Sirmen.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Şehrimizdeki her sağlık kuruluşları ve kliniklerden memnunum....

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Sınırsız bir paraya sahipsem ilk işim eğitim alamayan çocukların eğitimi için kullanırdım. Bu arada özellikle özel çocuklarımızın (engelli) aileleri adına onların sosyal hayatta yer alan tüm olanaklardan yararlanmasını sağlardım. Anne-babaların gerek kendileri hayattayken, gerek aramızdan ayrıldıktan sonra çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim edecekleri büyük bir sosyal merkez açardım.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Bana bir konut hediye edilirse doğayla baş başa, bahçesini ekip biçeceğim ancak denizinden de yararlanabileceğim bir mekanda olsun isterim. Kerpe olabilir, örneğin.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Arkadaşlarımla bir araya gelip, müzik dinleyerek ve şarkı söyleyerek atarım.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Kentimde kültürel etkinlikleri yeterli bulmuyorum. Eskiden daha çoktu.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbol ile aram çok yok. Beşiktaşlıyım, ulusal maçları kaçırmam ama Kocaelispor’umuzdan vazgeçemem elbette. Maçlarını takip etmeye çalışırım.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

İlimizde çıkan tüm yerel gazeteleri bizzat alarak okur, incelerim. Alamadıklarımı da mutlaka internet sayfalarından takip ederim. Hatta öğretmenlik yıllarımda günlük yerel gazete alır, sınıfta okuturdum. Bu konuda eskiye özlemim çok. Faydalı yönleri olmasına rağmen gelişen teknolojinin okuma tembelliği yarattığını, bire-bir iletişimi öldürdüğünü ve maalesef eğitimde öğretmenlerimiz de dahil herkesi hazırcılığa ittiğini düşünüyorum. Bu yüzden gerek kalemi elimize alarak duygularımızı kağıda aktarmayı veya mürekkebi kurumamış mis kokulu gazete ve kitapları elimize alarak okumayı ihmal etmeyelim lütfen.