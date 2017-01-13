Gümrük Müdürlüğü için hazırlık başladı

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un girişimleri ile 7 yıllık bir aranın ardından ilçeye yeniden kazandırılan Gümrük Müdürlüğü’nün hizmet vereceği binada tadilat çalışmaları başladı.

Derince’ye kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra ilçedeki ekonomik hayatın canlandırılması noktasında da önemli çalışmalara imza atan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un girişimleri bir bir sonuç veriyor. 2010 yılında Körfez ilçesine taşınan Gümrük Müdürlüğü’nün yeniden ilçeye kazandırılmasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yoğun temaslarda bulunan Başkan Bulut’un çabaları sonucu taşınma işleminde artık son aşamaya geçildi. Daha önce müdürlüğün taşınacağı yer için hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkan Bulut ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Ünsal ve Derince Gümrük Müdürü Salih Balcı arasında sözleşme imzalanmıştı. Bu sözleşme doğrultusunda Derince Gümrük Müdürlüğü, Deniz Mahallesi'nde İSU'nun da kullandığı binada faaliyetlerini sürdürecek.

Yeni dönemde Gümrük Müdürlüğü’nün kullanacağı ve daha önce bilgi evi olarak hizmet veren binada, tadilat çalışmaları başladı. Tadilat ve yenileme işleminin tamamlanmasıyla birlikte Gümrük Müdürlüğü, faaliyetlerini buradaki binasında sürdürecek. Yeni binanın bodrum katında kazan dairesi, temizlik ve elektrik odaları, arşiv odası ve 4 araçlık otopark yer alacak. Zemin kat kısmı müracaat, onay servisi, güncel arşiv ve müdür yardımcıları odalarından oluşacak. Müdürlüğün asma katında muayene ofisleri ve vezne hizmet verecek. Yaklaşık 100 personelin çalışacağı Gümrük Müdürlüğü’nün birinci ve ikinci katlarında ise bölge amiri odası, ofisler, mutfak ve yemekhane bulunacak. Gümrük Müdürlüğü’nün yeniden ilçeye taşınmasıyla birlikte özellikle Deniz Mahallesi’nde büyük oranda ticari bir canlılık yaşanması bekleniyor.