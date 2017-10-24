Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için eleman başvuruları başlıyor

Adayların 4 yıllık üniversite mezunu olmaları, 2016 KPSS’den 70 ve üzeri not almış olmaları gerekiyor. Başvurular bugünden itibaren 5 Kasım’a kadar internet üzerinden yapılabilecek. Mülakatlar 18 Aralık-

8 Ocak tarihleri arasında.