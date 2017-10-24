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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için eleman başvuruları başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için eleman başvuruları başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aralarında ilimizin de bulunduğu Türkiye’nin çeşitli illerinde görevlendirilmek üzere 425 yeni eleman alınacağını duyurmuştu.

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Adayların 4 yıllık üniversite mezunu olmaları, 2016 KPSS’den 70 ve üzeri not almış olmaları gerekiyor. Başvurular bugünden itibaren 5 Kasım’a kadar internet üzerinden yapılabilecek. Mülakatlar 18 Aralık-
8 Ocak tarihleri arasında.

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