Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için eleman başvuruları başlıyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aralarında ilimizin de bulunduğu Türkiye’nin çeşitli illerinde görevlendirilmek üzere 425 yeni eleman alınacağını duyurmuştu.
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Adayların 4 yıllık üniversite mezunu olmaları, 2016 KPSS’den 70 ve üzeri not almış olmaları gerekiyor. Başvurular bugünden itibaren 5 Kasım’a kadar internet üzerinden yapılabilecek. Mülakatlar 18 Aralık-
8 Ocak tarihleri arasında.
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Etiketler : Ticaret Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, başvuru
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