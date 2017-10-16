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Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü için eleman alınacak

Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü için eleman alınacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aralarında ilimizin de bulunduğu Türkiye’nin çeşitli illerindeki taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 425 eleman alacak. 

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2016 KPSS’den 70 ve üzerinde puan almış. 4 yıllık üniversite mezunu adayların 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden başvurması gerekiyor. Mülakatlar 18 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İlimize muhafaza memuru ve Tüketici Hakem Heyeti raportörü alınacak.

 

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