Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü için eleman alınacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aralarında ilimizin de bulunduğu Türkiye’nin çeşitli illerindeki taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 425 eleman alacak.
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2016 KPSS’den 70 ve üzerinde puan almış. 4 yıllık üniversite mezunu adayların 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden başvurması gerekiyor. Mülakatlar 18 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İlimize muhafaza memuru ve Tüketici Hakem Heyeti raportörü alınacak.
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Etiketler : Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü, eleman, alım
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