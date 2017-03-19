Gümüşhane Bahçecik Köyü Derneği kongre yapıyor

Kocaeli Gümüşhane Bahçecik Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 4’üncü Olağan Genel Kurulu geçen hafta yapılacaktı.

Çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kongre bugün, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Kongre derneğin İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:142 adresindeki lokalinde saat 14.00’de başlayacak. 2 dönemden

(6 yıl) beri Dernek Başkanlığı’nı yapan Abdullah Çiçek bugün yeniden aday olmuyor. Gümüşhane Bahçecik Derneği’nin 104 üyesi var. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da Gümüşhane Bahçecik Köyü doğumlu. Başkan Doğan’ın da bugün kongreye katılması bekleniyor. Kongrede 5 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim kurulu seçilecek.