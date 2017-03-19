Gümüşhane Bahçecik Köyü Derneği'nde yeni başkan Fazıl Gök

Çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kongre bugün, çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı. Kongre derneğin İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:142 adresindeki lokalinde saat 14.00’de başlayadı. 2 dönemden (6 yıl) beri Dernek Başkanlığı’nı yapan Abdullah Çiçek bugün yeniden aday olmadı.
Gümüşhane Bahçecik Derneği’nin 104 üyesi var. Kongrede 5 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim kurulu seçildi.
Kongrenin Divan başkanlığını Osman Bayraktaroğlu, katip üyeliklerini ise İhsan Çınar ve Mehmet Yelken yaptı. 2 dönem başkan olan Abdullah Çiçek aday olmadı. Fazıl Gök yeni başkan seçilerek üyelere teşekkür etti.
Kerim YAVUZ
YÖNETİM
Fazıl Gök, İsa Yelken, Ercan Çınar, Selim Okur, Hakan Özgün
DENETİM
Abdullah Çiçek, Hulusi Külekçi, Celil Özgün
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