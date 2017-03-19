Gümüşhane Bahçecik Köyü Derneği'nde yeni başkan Fazıl Gök

Kocaeli Gümüşhane Bahçecik Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 4’üncü Olağan Genel Kurulu geçen hafta yapılacaktı.

Çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kongre bugün, çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı. Kongre derneğin İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:142 adresindeki lokalinde saat 14.00’de başlayadı. 2 dönemden (6 yıl) beri Dernek Başkanlığı’nı yapan Abdullah Çiçek bugün yeniden aday olmadı.

Gümüşhane Bahçecik Derneği’nin 104 üyesi var. Kongrede 5 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim kurulu seçildi.

Kongrenin Divan başkanlığını Osman Bayraktaroğlu, katip üyeliklerini ise İhsan Çınar ve Mehmet Yelken yaptı. 2 dönem başkan olan Abdullah Çiçek aday olmadı. Fazıl Gök yeni başkan seçilerek üyelere teşekkür etti.

Kerim YAVUZ

YÖNETİM

Fazıl Gök, İsa Yelken, Ercan Çınar, Selim Okur, Hakan Özgün

DENETİM

Abdullah Çiçek, Hulusi Külekçi, Celil Özgün