Gümüşhaneliler'de Örgüç güven tazeledi

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nın kongresinde mevcut Başkan Hamit Örgüç yeniden başkan seçilerek 6. dönemine girdi. Kongreye aslen Gümüşhaneli olan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ta katıldı

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı 20.Olağan Genel Kurulu bugün vakfın binasında gerçekleşti. 5 dönemdir vakfın başkanlığını yapan Hamit Örgüç rakipsiz kongreye girdi. 247 üyesi bulunan vakfın kongresi sonucunda mevcut Başkan Hamit Örgüç başkanlıkta 6. dönemine girdi. Öte yandan 13 yönetim kurulu ve 3 denetleme kurulu üyesi seçildi.

Bakan Işık’ın yanı sıra kongreye Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve vakıf üyeleri katıldı.Kongrenin Divan Başkanlığını Adnan Pala, yardımcılıklarını ise Volkan Şenel ve Bahtiyar Erdoğan üstlendi.

YAŞADIĞIMIZ İLİ ÇOK SEVİYORUZ

Açılış konuşmasını yapan Mevcut Başkan Hamit Örgüç, “Vakfımızın kurulmasından bu yana 20 yıl geçti. Zamanın akıp geçtiği değil nasıl değerlendirdiğimiz önemli. Bu zamanda vakfımızı şehrimize tanıtma gayretindeyiz. İlimizi çok seviyor ve buraya katma değer sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Vakfımızın amacı başta Gümüşhaneliler olmak üzere şehrimizde tanınma ve dayanışmayı sağlamaktır” diye konuştu.

195 ÖĞRENCİYE BURS VERDİK

5 yıldır görevde olduğunu söyleyen Örgüç, “Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı gecelerimizi öteledik. Geçtiğimiz hafta Gümüşhane’mizin kurtuluş yıl dönümüydü. Geleneksel gecelerimizi bu sebeple yapmadık. İstişarelerimize davam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için geçen yıl 80 öğrencimize burs verdik. 198 öğrencimizin burs başvuruş vardı. Bugüne kadar 195 öğrenciye burs verdik. Bundan sonra hedefimzi en az 300 öğrenciye burs vermektir.” açıklamasında bulundu.

BURS YARDIMI YAPANLARA PLAKET

Kongrede vakfa burs yardımı yapan 28 kişiye plaket verildi.

Plaket alan isimler şöyle: Bakan Fikri Işık, Cengiz Tekin, Yılmaz Kaymak, İbrahim Yağız, Engin Koyun, Celal Kaya, Hüseyin Çardak, Fahri Karson, Suat Artun, Mustafa Ayyıldız, Yücel Nazlı, Fazlı Tosun, Kenan Öge, Recep Öztürk, Yüksel Hamzaoğlu, Ali Beyaz, Aydın Albayrak, Celal Ayvaz, Halil Yılmaz, Kürşat Karaca, Ömer Demir, Sami Pekdemir, İsmail Baran, Köksal Söğüt, Ramazan Kahveci, Orhan Keskin, Emrah Çoban, Recep Durdu, Adnan Pala.

GÜMÜŞHANE KUTLU BELDE

Derneğin fahri üyesi olan Vali Güzeloğlu, “Gümüşhane’nin güzel insanlarını tanıdığım için Rabbime şükrediyorum. Gümüşhane bir kutlu belde. En büyük zenginliği de insanları. Devletine bağlı olan ve insanlarıyla ilişkisinde ahlakı ele alan vatandaşları var. Ben Gümüşhane’de bulunmadım ama Gümüşhane’ye kim dokunduysa bu değerleri gördüğünü düşünüyorum” diye konuştu.

GELİŞMEYE KATKI SAĞLADI

Hemşerilerine seslenen Bakan Işık şunları söyledi: “Vakfın mensubu olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Kurulduğu günden bu yana Kocaeli’nin gelişmesine çok büyük katkı yaptı. Atalarımızın doğduğu toprakları unutmadan bunları yaşatma gayesinde oldu. Kültürümüzün en önemli özelliği vakıf medeniyeti olmasıdır. Kazancının hepsinin kendine ait zannetme anlayışı yoktur. Helalinde kazanma ve bunu ihtiyacı olana harcama vardır. Bunun kurumsallaşmış hali vakıftır.

ARTIK HEPİMİZ KOCAELİLİYİZ

Kocaeli’ye göç eden hemşerilerimizin medeniyet değerlerini yaşatması takdiri şayan. Artık hepimiz Kocaeliliyiz. Kocaeli’nin birlik, berberliği, kalkınması için hepimiz gece gündüz çalışıyoruz. Kocaeli birliğine en çok katkı veren biriside Gümüşhane Vakfıdır. Şu anda Kocaeli’de Gümüşhane kökenli hemşerilerimizin çok büyük hizmet yaptığını biliyoruz. Gümüşhaneli için söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Kocaeli ve Gümüşhane için bu ortaktır.

ZOR BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ

Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Işık, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın tam merkezindeyiz. Bunun getirdiği büyük avantajlar var, bunları kullandıkça ülkemizi her anlamda geliştiriyoruz. Bu kadar merkezi bir konumun oluşturduğu büyük riskler ve tehditler de var. Onlarla mücadele edebilmek için de Türkiye'nin daha güçlü olmak zorluluğu var. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin bir tercihi olamaz, bu coğrafyada olmanın getirdiği bir mecburiyettir." şeklinde konuştu.



Hamit Örgüç’ün Yönetimi:

Öktem Dere, Halil Keskinoğlu, Cuma Ayvaz, Köksal Kara, İbrahim Yapıcıoğlu, Muhsin Çetin, Mehmet Doğan, Suat Artun, Sinan Sarı, Faruk Polat, Emre Paşaoğlu, Zülfikar Dağdeviren, Cihan Çırak, Yılmaz Dal, Nevzat Kulaksız, Kemal Araç, Enes Çelik, Halil Mutlu.

Denetleme Kurulu:

Sami Pekdemir, Celal Ayvaz, Fahri Karson

Çiğdem ARMAĞAN