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Günaydın: “Bunun adı cinayettir”

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Günaydın: “Bunun adı cinayettir”
2 ve 3.Lig kulüplerinin Akademi Ligi dışında bırakılmasının cinayet olduğunu söyleyen Kocaelispor altyapı koordinatörü Aydın Günaydın, “Bunun hiçbir mantığı yok, haklı bir gerekçesi de olamaz” dedi.

Bu arada konuyla ilgili olarak ilimizin 4 profesyonel kulübünün birkaç gün içinde basın toplantısı düzenleme hazırlığı yaptığı öğrenildi. 

EN ÇOK KOCAELİSPOR’U ETKİLEYECEK

TFF’nin 2 ve 3.Lig kulüplerini Akademi Liglerine almaması en çok transfer yasağı olan Kocaelispor’u etkileyecek. Zira Yeşil-Siyahlı ekibin tek futbolcu kaynağı alt yapı. Geçen sezon Akademi Ligine katılım sayesinde gelişim gösteren genç futbolculardan 7’i bu sezon A takım antrenmanlarına davet edildi. Hazırlık dönemi sonrasında en az 3-4’ünün kadroda yer alması bekleniyor. Akademi Ligi dışında kalmak, bir anlamda bu kaynağın ortadan kalkması anlamına geliyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

TFF’nin kararına Kocaelispor’dan haklı olarak büyük tepki var. Kocaelispor altyapı koordinatörü Aydın Günaydın, “Birkaç gün içinde Gölcükspor, Kocaeli Birlikspor ve Darıca G.B ile birlikte bir basın toplantısı yapacağız. Bugün için şunu söyleyebilirim, aklım mantığım bu kararı almıyor. Bu işin haklı bir gerekçesi olabileceğini hiç sanmıyorum. Bunun adı cinayettir. Avrupa, Almanya her yıl alt yapıya yatırımlarını arttırırken, biz olanı da yok ediyor, katlediyoruz” dedi.  

İZMİR’DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENİYOR

Günaydın, TFF’nin yanlış, haksız kararının ardından Türkiye’nin ayağa kalkması gerektiğini belirterek, “Bu aslında bir test olacak. Kulüplerimiz altyapı konusunda ne kadar samimi, gösterecekleri tepkiden anlaşılacak” dedi. Bu arada TFF’nin kararına özellikle ege bölgesindeki kulüplerin yoğun tepki gösterdiği belirtiliyor. Bucaspor önderliğinde örgütlenen kulüplerin TFF’nin karanını protesto etmek için yürüyüş eylemi kararı aldığı belirtildi. Eyleme Kocaelispor da davet edildi.

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