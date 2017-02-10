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'Günde 2 kilometre yürümek alzaymır riskini düşürüyor'

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'Günde 2 kilometre yürümek alzaymır riskini düşürüyor'
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köseoğlu, "Günde 1,5-2 kilometre, haftada 10-15 kilometre, toplam 3 saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüş, hastalık riskini yarı yarıya azaltır." dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Emel Köseoğlu, günde 1,5-2 kilometre, haftada 10-15 kilometre, toplam 3 saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüşün, alzaymır hastalığına yakalanma riskini yüzde 50 azalttığını bildirdi.

Kayseri Tabip Odasınca Geriatri Merkezi Salonu'nda alzaymır konulu panel düzenlendi. Prof. Dr. Emel Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, alzaymır hastalığının yaşlılarda görülen bunama (demans) ve unutkanlığın en sık nedeni olduğunu söyledi.

Alzaymırın 65 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 10'unda görüldüğünü belirten Köseoğlu, "Alzaymır hastalığında unutkanlık dışında ayrıca karar vermede zorlanma, konuşurken kelime bulamama, hesap yapamama, kişileri tanıyamama, içe kapanma, sosyal olarak kabul edilemez davranışlar, hırçınlık gibi şikayetler gözlenir. İlerleyen dönemlerde hasta hiçbir iş yapamayıp, tamamen başkalarına bağımlı hale gelir." dedi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. Hatice Kübra Şirin ise alzaymır hastalığı ile ilgili toplum bilincini arttırmaya yönelik “Mavi Dalga” projesinden bahsederek hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantılarıyla farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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