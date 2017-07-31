Günde 60 gram ceviz hayat kurtarıyor!

Fareler üzerinde 10 hafta süren deneyler günde sadece 60 gram, aşağı yukarı 28 yarım cevizin kalp krizi, kanser ve bunama riskini azalttığını ortaya çıkardı.

Bu, cevizin en şifalı gıdalardan bir tanesi olduğunu kanıtlayan ilk araştırma değil. Ancak neden bu kadar faydalı olduğu iyi bilinmiyordu. Yeni araştırma buna açıklık getirdi.

Kalp hastalıkları, kanser ve bunama başta olmak üzere birçok hastalığın merkezinde kronik inflamasyon yer alıyor. Araştırmanın sonucuna göre ceviz anti-inflamatuar özelliğe sahip iyi bakterilerin büyümesine yardımcı oluyor. Her gün küçük bir paket ceviz yiyerek midenizdeki iyi bakterilerin çoğalmasını sağlayarak sindirim sağlığınızı destekleyebilirsiniz.