  • BIST 107.531
  • Altın 143,718
  • Dolar 3,5258
  • Euro 4,1627
  • Kocaeli 21 °C

Günde 60 gram ceviz hayat kurtarıyor!

»
Günde 60 gram ceviz hayat kurtarıyor!
Fareler üzerinde 10 hafta süren deneyler günde sadece 60 gram, aşağı yukarı 28 yarım cevizin kalp krizi, kanser ve bunama riskini azalttığını ortaya çıkardı.

Bu, cevizin en şifalı gıdalardan bir tanesi olduğunu kanıtlayan ilk araştırma değil. Ancak neden bu kadar faydalı olduğu iyi bilinmiyordu. Yeni araştırma buna açıklık getirdi.

Kalp hastalıkları, kanser ve bunama başta olmak üzere birçok hastalığın merkezinde kronik inflamasyon yer alıyor. Araştırmanın sonucuna göre ceviz anti-inflamatuar özelliğe sahip iyi bakterilerin büyümesine yardımcı oluyor. Her gün küçük bir paket ceviz yiyerek midenizdeki iyi bakterilerin çoğalmasını sağlayarak sindirim sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

Bu haber toplam 18 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mutfaktaki 10 doğal antibiyotik30 Temmuz 2017 Pazar 22:05
  • Kabusların sebebi fazla uyumak olabilir30 Temmuz 2017 Pazar 21:46
  • Bakan Eroğlu,"Kocaeli’de büyük bir uyum var"30 Temmuz 2017 Pazar 18:37
  • Adaylıktan asalete geçiş sınavı29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:05
  • Bu sese kulak verin! "Şehir dışına çıkamıyorlar. Gidenler dönüyor"29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:26
  • Mangal sevenlere kötü haber28 Temmuz 2017 Cuma 23:41
  • Çocuk tiklerine karşı 9 öneri28 Temmuz 2017 Cuma 21:27
  • Tahsin Özbek Tıp Merkezi kapanıyor28 Temmuz 2017 Cuma 13:31
  • Dünya Hepatit Günü'nde farkındalık yarattılar28 Temmuz 2017 Cuma 13:09
  • Seka Devlet'te bir ilk daha28 Temmuz 2017 Cuma 10:18
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti