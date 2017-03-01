Güner Yılmaz hakkında karar

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ\PDY operasyonları kapsamında tutuklanan 2011-2013 yılları arasında İzmit ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yapan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube eski müdürü Güner Yılmaz’ın (43) davasının görülmesine bugün Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Mahkeme heyeti savunmaların ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Fakat yattığı hapis cezası süresi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkma yasağı ile tahliye edildi.
Çiğdem ARMAĞAN
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