  • BIST 88.708
  • Altın 145,537
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8304
  • Kocaeli 9 °C

Güner Yılmaz hakkında karar

»
Güner Yılmaz hakkında karar
Kocaeli’de FETÖ'den tutuklu üst düzey isimlerden biri olan Gebze İlçe Emniyeti eski müdürü Güner Yılmaz'ın (43) bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme tutuklu Yılmaz'ın tahliyesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ\PDY operasyonları kapsamında tutuklanan 2011-2013 yılları arasında İzmit ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yapan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube eski müdürü Güner Yılmaz’ın (43) davasının görülmesine bugün Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Fakat yattığı hapis cezası süresi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkma yasağı ile tahliye edildi.

Çiğdem ARMAĞAN

 

Bu haber toplam 1034 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlgili Haberler
FETÖ'den yargılanan polis memuru: "Ne Bylock kullandım, ne de..."02 Şubat 2017 Perşembe 20:18FETÖ'den yargılanan polis memuru: "Ne Bylock kullandım, ne de..."Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan polis memuru mahkemedeki ifadesinde, "Ne Bylock kullandım, ne evlerinde kaldım" diyerek suçlamaları reddetti. 
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • P&G’den yeni yatırım28 Şubat 2017 Salı 14:21
  • Köseköy Kavşağı için tam 16 firma teklif verdi28 Şubat 2017 Salı 14:05
  • TSK'dan 'Karargah rahatsız' manşetine açıklama28 Şubat 2017 Salı 13:12
  • Akçaray'ın ikinci aracı da raylarda28 Şubat 2017 Salı 12:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir28 Şubat 2017 Salı 11:52
  • Doğan'dan Ankara'da yoğun temaslar28 Şubat 2017 Salı 11:41
  • P&G Türkiye'den 30. yıla özel dev yatırım28 Şubat 2017 Salı 11:30
  • Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar27 Şubat 2017 Pazartesi 23:18
  • Carrefoursa dükkânı kapatıyor 27 Şubat 2017 Pazartesi 22:11
  • Ekonomi Bakanı Gebze’ye geliyor 27 Şubat 2017 Pazartesi 22:10
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Öyle hızlı büyüyoruz ki iş başlamadan yetersiz kalıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti