Güner,"Kültürel mirasımıza sahip çıkalım"

Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KÜMİD) tarafından Türkçe'ye kazandırılan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) kültür mirasını koruma el kitapları tanıtıldı.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür Mirasını Koruma El Kitapları Tanıtım Paneli, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panelin açılışında konuşan KÜMİD Başkanı Saadet Güner, derneğin, ilgili ulusal ve uluslararası aktörlerle işbirliği yaparak dünyadaki kültürel mirasın korunması ve tahrip edilmesinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak için birçok proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini vurgulayan Güner, derneğin 10. kuruluş yılını, UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları'nı Türkçeye kazandırarak kutladıklarını kaydetti.

Güner, yayın çalışmalarının UNESCO Genel Merkezi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyon'unun logolarının kullanımına izin verilmesiyle taçlandırıldığını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mahmut Aydın, Türkçeye çevirilen "Müzelerde Güvenlik", "Yazma Eserlerin Bakımı ve Elleçlenmesi", "Koleksiyonların Belgelenmesi", "Müzeler İçin Afet Risk Yönetimi", "Depodaki Koleksiyonların Elleçlenmesi", "Dini Mirasın Güvenliğinin Sağlanması" isimli el kitaplarının içeriği hakkında bilgiler verdi.

Panele, Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite öğrencileri ve müze çalışanları katıldı.