Güneş biraz görününce insanın aklına tatil geliyor

Çok soğuk bir kış dönemi geçirdik. Sabahın köründe, daha hava karanlıkken, buz gibi havalarda evimizden çıktık. Arabaların camları buz tutmuş. Kaldırımlar, yaya geçitlerinin merdivenleri jilet gibi. Titreyerek, düşmekten korkarak yürümeye çalıştık.

Evlerde kaloriferlerin ısı ayarını yükselttik, buna rağmen üşüdüğümüz geceler oldu. Yüklü gaz faturaları ödedik. Allah sağlık versin. Günler akıp geçiyor. Şubat’ı bitiriyoruz. Önce havaya, sonra toprağa cemreler düştü. Öbür hafta suya da düşecek. Arabalarda kalorifer düğmelerinin göstergeleri sonuna kadar kırmızıya dayatılmıştı. Yavaş yavaş maviye doğru götürüyoruz.

Güneş biraz gözüktü, o donduran soğuklardan çıkıp, içimizi biraz ısıttı ya, bir de günler uzamaya başladı ya, insanın aklına hemen yaz tatili gelmeye başlıyor. Elbette daha önümüzde kocaman mart ayı var. Sonra nisanda referandum. Haziran sonunda Ramazan.. Ama sanırım herkes yavaş yavaş yazı düşünmeye başlamıştır. Acaba tatili Ramazan öncesi mi, yoksa bayram ertesi mi yapsak? Şimdi önümüzdeki önemli konulardan biri bu olacak.

Değerli ÇINAR PAZAR okurları. Geçen hafta size Sarımeşe’deki hipodromu tanıtmaya çalışmıştık. Bu hafta da kapak sayfamızda özel bir haber var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uzuntarla bölgesinde çok geniş bir orman alanı içinde Türkiye’deki en büyük Doğal Yaşam Parkı’nı kuruyor.

Doğal Yaşam Parkı’nın tamamen bitip, ziyarete açılması için daha zaman var. Ama yavaş yavaş bu alana farklı türlerden hayvanlar bırakılıyor. Bu alandaki hayvanlar için önemli bir Hayvan Hastanesi kurulacak. Hani filmlerde izlersiniz. Afrika’da safariye çıkılır. Siz yürürken, yakın çevrenizde aslanlar, filler falan dolaşır. Tabii, bu coğrafyada Doğal Yaşam Parkı’nda aslanlar, filler olmayacak. Ama karacalar, ceylanlar, deve kuşları, tavşan, tilki çevrenizde dolaşacak.

Uzuntarla bölgesinde gerçekten çok önemli bir Doğal Yaşam Alanı yaratılıyor. Belki de ilimizin turizmine yönelik en önemli yatırım bu olacak. Geçen hafta Murat Yoldaş, özel izinle bu alana girdi, ilk haberini kaleme aldı.Keyifle okuyacağınıza inanıyorum. ÇINAR PAZAR’da her hafta böyle özel haberler sunmaya da gayret göstereceğiz. Mutlu, sağlıklı, bekeretli bir hafta dilerim.