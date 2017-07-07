Güneş çarpması geçirenlere...

Güneş çarpması geçiren hasta bazı doğal takviyelerle rahatlatılabilir.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, yaz hastalıkları da beraberinde artış gösterdi. Uzmanlar özellikle güneş çarpmasına karşı halkı uyarıyor. Eğer yüksek ateş, baş ağrısı gibi şikayetler acil müdahale gerektiriyor. Zamanında yapılmayan müdahaleler komaya hatta ölüme dahi sebep olabiliyor. Yapılacak ilk müdahaleler hayat kurtarıcı nitelikte. İşte böyle durumlarda başvurulabilecek bazı doğal rahatlatma yöntemleri.

Güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler

Güneş çarpmalarına karşı, alınacak bazı genel önlemler bulunuyor. Bunlar; günün en sıcak olduğu öğle vakitlerinde dışarıda olmamak, güneş koruyucu kremler kullanmak, açık renkli kıyafetler giymek ve bol bol su içmek.

Güneş çarpması geçiren kişiye doğal müdahale

Güneşe karşı önlemlerinizi yeterince alamadıysanız ve güneş çarpması geçirdiyseniz, tıbbi müdahale yapılana kadar bazı doğal takviyelerle hasta rahatlatılabilir.

Soğan: Güneş çarpan kişinin alnına soğanı ezerek koyun, ısının alınmasına yardımcı olacaktır.

Çemen: Kurutulmuş çemeni ıslatarak ezin ve balla karıştırın. 3-4 saat arayla 2-3 kaşık bu karışımdan alın. Daha hızlı şekilde kendinize geleceksiniz.

Ayran: Bol bol ayran veya yoğurt tüketin. Yoğurdu aynı zamanda cildinizi soğutmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Bunun için vücudunuza yoğurt sürün.

Meyve-sebze: Güneş çarpması esnasında savunma sistemi yorgun düşmüştür. Bunun için bol bol meyve-sebze tüketmeye çalışın.