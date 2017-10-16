Güneş: “Eksik kalmanın zorluğunu yaşadık”

“YERİ BURASI DEĞİL”

“Ben burada futbolcu iken de oynadım. Bu taraftarı gönülden tebrik etmek gerek. Futbolu inanılmaz seven bir kent ve muhteşem taraftara sahip Kocaelispor. Kocaelispor’un zaten yeri de burası değil. Benim de ismim geçti Kocaelispor ile ama hiç önemli değil. Kim gelirse gelsin, Kocaelispor’u yukarılara çıkarsın. Çok tatlı bir başkan var. Kendisiyle tanıştım. Çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Transfer yasağı var ama bir yandan da bakarsanız burada genç olarak çok yetenekli çocuklar var”

“FARKLI OLABİLİRDİ”

“Kalecimiz atılmasıyla büyük zorluk yaşadık. Oyun planımı daha futbolcularıma benimsetmeye çalışıyorum. Bu maçta da kalecim atılmasa eksik kalmasak daha farklı olabilirdi. Buna rağmen bile pozisyon bulduk. Bunda Kocaelisporlu futbolcuların gerçekten gelecek vadeden yetenekler olsalar da tecrübesizlikleri bizi iyi yönde etkiledi. Kim ikinci golü atarsa maçı kazanacakmış gibi bir mücadele vardı”

“SİNAN’IN YOKLUĞU..”

“Kocaelispor’un en büyük eksiği tartışmasız benim de eskiden öğrencim olan Sinan Pektemek, takıma onun gibi bir ağabey ve forvet gerekli, kaptan Hamza yaş itibari ile çok iyi bir ağabeylik yapıyordur. Ama bir Sinan her anlamda Kocaelispor’a faydalı olabilirdi. Ama yine de bu taraftar bu takıma destek çıkarsa zamanla çok iyi yerlere gelinebilir. Umarım Kocaelispor’u yakın zamanda Süper Lig’de görürüz”