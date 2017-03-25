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Güneş final oynuyor, 41 FK penaltılarla elendi

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Güneş final oynuyor, 41 FK penaltılarla elendi
U15 Türkiye Futbol Şampiyonası Yalova grubunda mücadele eden Güneşspor ilk gün Başakşehir ile 0-0 kalmıştı.

Bun Sakarya Demirspor karşısına çıkan Yeşil-Siyahlı ekibimiz Eren Türkkal ve Oğuzhan Şimşek’in golleriyle 2-1 kazandı ve grubu ilk sırada bitirdi. Aynı ildeki diğer temsilcimiz Harb.İşspor ilk gün Bilecik’i 2-0 yenmişti. Temsilcimiz bugün İstanbul Halkalı’ya kaybedince elendi. Güneşspor ile İstanbul Halkalı bugün final oynayacak. Maç saat 13.00’de başlayacak.

Sakarya grubunda yer alan 41 FK ise ilk gün 2-0 kazanmıştı. bugünkü ikinci maçında Bartın Kemer’i 2-0 yenmişti. Dün İstanbul Zara ile karşılaştı. Maç 0-0 sona erdi. İki takım aynı puanda olduğu için penaltı atışları yapıldı. Temsilcimiz penaltılarda kaybedip elendi. Yalova grubundaki diğer ekibimiz Körfez G.B ise ilk gün İstanbul Albayrak’a 2-0 kaybetmişti. Temsilcimiz dün Düzce Çimimli’yi 5-0 ile geçti ancak elenmekten kurtulamadı.  

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