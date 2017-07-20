  • BIST 106.736
  • Altın 141,224
  • Dolar 3,5208
  • Euro 4,0963
  • Kocaeli 26 °C

Güneş Sahnesi’nde Keloğlan Masalları

»
Güneş Sahnesi’nde Keloğlan Masalları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar için müzikaller düzenlemeye devam ediyor.

Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde gerçekleşen etkinliklerde bu akşam, Keloğlan Müzikali çocuklarla buluşacak.

Rafadan Tayfa, Harika Kanatlar gibi çocukların beğeni ile izledikleri çizgi film karakterlerinin ardından, bu akyam da Keloğlan Masalları müzikali fuarda küçükleri eğlendirecek. Güneş Sahnesi’ndeki etkinlik bu akşam saat 21.00’de başlayacak.

BİLGECAN DEDE, BALKIZ

Keloğlan Masalları Müzikali Bilgecan Dede, Balkız, Kara, Sivri, Sinek gibi karakterleri ile çocukları eğlendirecek. Çocuklar aileleri ile birlikte Kocaeli Fuarı’nda eğlenceli dakikalar geçirecek. Keloğlan Müzikali, Kocaelilere ücretsiz olarak sergilenecek.

 

Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit Belediyesi öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyor20 Temmuz 2017 Perşembe 15:07
  • İnşaat Mühendisleri Odası’ndan İlhan Bayram’a ziyaret20 Temmuz 2017 Perşembe 14:49
  • İşyeri yandı, Maliye ceza kesti, 9 yıldır Danıştay'ın kararını bekliyor20 Temmuz 2017 Perşembe 14:30
  • "Afete Hazır Türkiye" projesi20 Temmuz 2017 Perşembe 14:19
  • Eczacılar Odası’nda seçim heyecanı bugünden başladı20 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
  • Ölü yunus sahile vurdu20 Temmuz 2017 Perşembe 12:29
  • Gebze'nin maskotu kaplumbağa 'Terbi'20 Temmuz 2017 Perşembe 12:00
  • Şehit Ömer Halisdemir’in adı Kültür Merkezi’nde yaşatılacak20 Temmuz 2017 Perşembe 11:57
  • En büyük hayalleri oğullarının görmesi ve yürümesi20 Temmuz 2017 Perşembe 11:56
  • Kocaeli'de sıcaklık ne zaman artacak?20 Temmuz 2017 Perşembe 11:55
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti