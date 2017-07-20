Güneş Sahnesi’nde Keloğlan Masalları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar için müzikaller düzenlemeye devam ediyor.

Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde gerçekleşen etkinliklerde bu akşam, Keloğlan Müzikali çocuklarla buluşacak.

Rafadan Tayfa, Harika Kanatlar gibi çocukların beğeni ile izledikleri çizgi film karakterlerinin ardından, bu akyam da Keloğlan Masalları müzikali fuarda küçükleri eğlendirecek. Güneş Sahnesi’ndeki etkinlik bu akşam saat 21.00’de başlayacak.

BİLGECAN DEDE, BALKIZ

Keloğlan Masalları Müzikali Bilgecan Dede, Balkız, Kara, Sivri, Sinek gibi karakterleri ile çocukları eğlendirecek. Çocuklar aileleri ile birlikte Kocaeli Fuarı’nda eğlenceli dakikalar geçirecek. Keloğlan Müzikali, Kocaelilere ücretsiz olarak sergilenecek.