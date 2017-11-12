Güneş, Tavşantepe’yi  tek golle avladı:1-0

Kazanan takımın üst sıralar için iddialı olacağı maçın ilk yarısında gol olmadı. Güneşspor, ikinci yarıda Hakan’ın kafa golüyle 1-0 galip geldi, 3 maç sonra kazandı.

İHSANİYESPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Geçen yılın flaş takımı, ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan, son haftalarda Play-Off şansını kaçıran İhsaniyespor, bu sezona çok kötü başlamıştı. 10’uncu haftanın sonunda galibiyeti bulunmayan İhsaniyespor, hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Bülent Ecevit Kara’nın yerine Ahmet Arslan’ı takımın başına getiren H.Yıldızspor’u 2-1 yendi, bu sezon ilk galibiyetine ulaştı.

ÇINARLISPOR, SEKA DOĞAN’I YENDİ

Süper Lig A Grubu’nda Play-Off’u zorlayan takımların arasında yer alan Çınarlıspor, evinde ligde galibiyeti bulunmayan Seka Doğanspor’u konuk etti. Hafta başında teknik direktör değişikliğine giden, takımın başında Yaşar Nalbantoğlu’nu getiren Seka Doğanspor, 36’ıncı dakikada sahada 10 kişi kalan rakibinden puan alamadı. Çınarlıspor maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen 2-0 kazandı. Gebze derbisinde ise Arapçeşmespor, Denizliköyüspor’u 4-1 yendi.

