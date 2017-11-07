Güneşspor ailesi kahvaltıda buluştu
İlimizin en başarılı alt yapı kulüpleri arasında yer alan Güneşspor’da U12 ve U13 takımı futbolcuları ile velileri geçtiğimiz günlerde kahvaltı programında bir araya geldiler.
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Yönetim kurulu üyelerinin eşleriyle birlikte katıldığı, teknik ekibin eksiksiz hazır bulunduğu kahvaltı Sekapark Otel’de gerçekleşti.
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ile Spor Müdürü Necati Akkuzu da organizasyona katıldı. Samimi bir ortamda, bol bol sohbet imkanı bulunan organizasyondan herkes mutlu ayrıldı. Güneşspor yönetimi önümüzdeki günlerde diğer yaş gruplarıyla da aynı organizasyonu yapmayı planlıyor.
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