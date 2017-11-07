Güneşspor ailesi kahvaltıda buluştu

Yönetim kurulu üyelerinin eşleriyle birlikte katıldığı, teknik ekibin eksiksiz hazır bulunduğu kahvaltı Sekapark Otel’de gerçekleşti.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ile Spor Müdürü Necati Akkuzu da organizasyona katıldı. Samimi bir ortamda, bol bol sohbet imkanı bulunan organizasyondan herkes mutlu ayrıldı. Güneşspor yönetimi önümüzdeki günlerde diğer yaş gruplarıyla da aynı organizasyonu yapmayı planlıyor.