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Güneşspor, Beşiktaş’a yenildi:0-4

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Güneşspor, Beşiktaş’a yenildi:0-4
İlimizi Samsun’daki Türkiye Şampiyonası 2.Kademe müsabakalarında temsil eden Güneşspor U13 Takımı, ikide sıfır çekerek turnuvaya veda etti.

İlk maçında Trabzon Kanunispor’a 3-0 yenilen Yeşil-Siyahlı ekibin minikleri, önceki akşam da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Beşiktaş’a 4-0 mağlup oldu.

“HAKSIZ REKABET”

Güneşspor’un da yer aldığı Samsun’da finali Beşiktaş ile G.Saray oynayacak. Güneşspor altyapı teknik sorumlularından Erhan Okur, “Profesyonel takımların bu yaş grubunda Türkiye Şampiyonası’na katılmaları haksız rekabet oluyor. Arada çok büyük fizik ve kalite farkı var. Biz yine de çok iyi mücadele ettik, oyuncularımızı kutluyoruz” dedi.

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