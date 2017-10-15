Güneşspor, İhsaniye’yi son 7 dakikada bitirdi:4-1

Genç oyuncularla yer aldığı ligde ilk haftalarda şampiyonluk yarışı yapan takımlarla karşılaşan, Derbentspor ve Nusretiye ile oynadığı maçlarda galibiyeti kaçıran Güneşspor, bu sezon ligde galibiyeti bulunmayan İhsaniyespor’u konuk etti. 83’üncü dakikaya 1-1 girilen maçta Güneşspor, 7 dakika attığı 3 golle maçı 4-1 kazandı, ligde ikinci sıraya yükseldi.

İHSANİYE 4 MAÇTA 18 GOL YEDİ

Geçen yıl Süper Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan İhsaniyespor, bu sezon oynadığı 4 maçta sadece 2 puan alabilmiş, kalesinde de 14 gol görmüştü. Dün akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk olduğu Güneşspor karşılaşmasına hızla başlayan, Fatih Yıldız’ın attığı golle de 1-0 öne geçer İhsaniyespor, bu üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarısı 1-1 biten maçta, son bölümlerde ev sahibi ekibin golleri peş peşe geldi, İhsaniyespor 5 maçta kalesinde 18 gol gördü, karşılaşmayı da 4-1 kaybetti.