  • BIST 106.736
  • Altın 141,224
  • Dolar 3,5208
  • Euro 4,0963
  • Kocaeli 26 °C

Güneşspor, Tanrıverdi ile yeni sezon için de anlaştı

»
Güneşspor, Tanrıverdi ile yeni sezon için de anlaştı
Süper Lig takımlarından Güneşspor, yeni sezonda teknik direktör Mehmet Tanrıverdi ile devam edecek.

Yeşil-Siyahlı ekip, son 4 yıldır teknik ekibin içinde yer alman, altyapıda da görev yapan Mehmet Tanrıverdi ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı.

GEÇEN YIL DA TAKIMI ÇALIŞTIRIYORDU

Üç yıl önce Güneşspor’u 2.Küme’den 1.Küme’ye çıkaran Mehmet Tanrıverdi, Yeşil-Siyahlı ekipte geçen yıl Süper Lig’de A takımın başında yer almıştı. Yeşil-Siyahlı ekipte küçük son 4 yıldır yaş gruplarında da çalışan Tanrıverdi, Süper Lig’de ikinci sezonunu yaşayacak. Güneşspor yönetim kurulu genç teknik adam ile dün masaya oturdu, kesin anlaşma sağlandı.

GÖKTAN VE OKAN TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Yeni sezon öncesi kadrosunu oluşturmaya çalışan Yeşil-Siyahlı ekip, geçen yıl sezon başında İhsaniyespor’a verdiği kaleci Göktan ile orta saha oyuncusu Okan ile yeniden anlaştı. Eski takımlarına geri dönen Göktan, Yeşil-Siyahlı ekibin Süper Lig’e çıktığı sezon kadrosunda yer almıştı. Genç oyuncu Okan da, 1.küme’de şampiyon olan kadroda bulunuyordu.

Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaelispor hız kesmiyor20 Temmuz 2017 Perşembe 16:47
  • Sefa Narin, “ En kötü Play-Off’u kovalarız”20 Temmuz 2017 Perşembe 16:45
  • Gölcükspor’da neşeli antrenman20 Temmuz 2017 Perşembe 16:43
  • Mert, “Gençler için büyük fırsat”20 Temmuz 2017 Perşembe 16:40
  • Faruk Baştürk’te heyecan artıyor20 Temmuz 2017 Perşembe 16:37
  • Şampiyon güreşçiden Başkan Ellibeş’e ziyaret20 Temmuz 2017 Perşembe 16:35
  • Kireçocaklarıspor Kovancı ile devam20 Temmuz 2017 Perşembe 16:32
  • Yarın kongre var ama çoğunluğun sağlanması zor20 Temmuz 2017 Perşembe 16:10
  • Minikler Karamürsel’de buluştu19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:03
  • Taşköprüspor altyapısı Caferoğlu’a emanet19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:01
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti