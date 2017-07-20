Güneşspor, Tanrıverdi ile yeni sezon için de anlaştı

Süper Lig takımlarından Güneşspor, yeni sezonda teknik direktör Mehmet Tanrıverdi ile devam edecek.

Yeşil-Siyahlı ekip, son 4 yıldır teknik ekibin içinde yer alman, altyapıda da görev yapan Mehmet Tanrıverdi ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı.

GEÇEN YIL DA TAKIMI ÇALIŞTIRIYORDU

Üç yıl önce Güneşspor’u 2.Küme’den 1.Küme’ye çıkaran Mehmet Tanrıverdi, Yeşil-Siyahlı ekipte geçen yıl Süper Lig’de A takımın başında yer almıştı. Yeşil-Siyahlı ekipte küçük son 4 yıldır yaş gruplarında da çalışan Tanrıverdi, Süper Lig’de ikinci sezonunu yaşayacak. Güneşspor yönetim kurulu genç teknik adam ile dün masaya oturdu, kesin anlaşma sağlandı.

GÖKTAN VE OKAN TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Yeni sezon öncesi kadrosunu oluşturmaya çalışan Yeşil-Siyahlı ekip, geçen yıl sezon başında İhsaniyespor’a verdiği kaleci Göktan ile orta saha oyuncusu Okan ile yeniden anlaştı. Eski takımlarına geri dönen Göktan, Yeşil-Siyahlı ekibin Süper Lig’e çıktığı sezon kadrosunda yer almıştı. Genç oyuncu Okan da, 1.küme’de şampiyon olan kadroda bulunuyordu.