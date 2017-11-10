Güneşspor-Tavşantepe

Play-Off yarışı yapan 13’er puanlı Güneşspor ile Tavşantepespor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 18.30’da başlayacak maçı kazana takım Play-Off yarışında iddiayı duruma gelecek.

DERİNCE VE KAVAKLI’DA KRİTİK MAÇLAR

Bu takımları 1 puan geriden takıp eden Çınarlıspor ise sahasında Seka Doğanspor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00. Düşme hattında bulunan İhsaniyespor ile Hereke Yıldızspor arasında Kavaklı Stadı’nda 18.30’da başlayacak maçın skoru da iki takım için çok önemli. Gebze derbisinde ise Arapçeşmespor ile Diliskelesispor arasındaki maçta Beylikbağı Stadı’nda 17.00’de start alacak.

